Theo thông tin từ phía Hà Nội FC, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã trải qua ca phẫu thuật ruột thừa vào sáng 19/5. Với ca tiểu phẫu, cầu thủ người Hà Nội sẽ mất khoảng 1 tháng dưỡng bệnh trước khi có thể trở lại sân cỏ. Ngoài trường hợp của Hùng Dũng, Xuân Tú cũng bị mổ ruột thừa. Thông tin này đương nhiên sẽ khiến Hà Nội FC lo âu, một phần cho sức khỏe của cầu thủ quan trọng của họ, phần khác là lực lượng bị ảnh hưởng trong giai đoạn "nước sôi lửa bỏng" khi V.League sắp trở lại.

Hùng Dũng kiên trì mời gọi Văn Toàn gia nhập Hà Nội FC

Trong lúc nằm dưỡng bệnh, Hùng Dũng đã đăng tải đoạn clip cậu con trai của mình mặc chiếc áo số 9 của Nguyễn Văn Toàn trong màu áo Seoul E-Land FC, kèm dòng satus: "Mặc áo Nguyễn Văn Toàn Seoul E-Land FC chạy nhanh hơn cả...", đồng thời cũng tag tên của người đồng đội trong màu áo ĐT Việt Nam.

Rất nhanh chóng, Văn Toàn đã phản hồi. Tiền đạo người Hải Dương bình luận: "Chuẩn bị nhờ chuyện gì nữa à?". Ngay lập tức, Hùng Dũng đáp lại bằng lời mời gọi: "Welcome to Hà Nội FC thôi mà".

Đây không phải lần đầu tiên Hùng Dũng mời gọi Văn Toàn gia nhập Hà Nội FC. Còn nhớ hồi đầu tháng 11 năm ngoái, khi HAGL có chiến thắng trước Nam Định FC trên sân nhà, Hùng Dũng đã trải thảm đỏ mời Văn Toàn về đội bóng thủ đô.

Cụ thể, tiền vệ sinh năm 1993 đã bình luận và nhắc đến tên Văn Toàn trên Facebook với dòng chữ "Welcome to Hanoi FC, Waiting for you – Mono Nguyễn Văn Toàn".

Ngay sau đó, Văn Toàn cũng đã trả lời người anh trên tuyển rằng "dọn phòng chưa"? Hùng Dũng lập tức dùng văn thơ của mình tiếp tục trải thảm đỏ muốn tiền đạo người Hải Dương gia nhập đội bóng Thủ đô khi làm thơ: "Túp lều lý tưởng đã sẵn sàng, Văn Toàn bước tới bóng chuyền ngang, hậu vệ thủ môn quá bàng hoàng, Vato nổ súng đoàng đoàng đoàng".

Dù chỉ là những bình luận vui vẻ giữa hai người đồng đội thân thiết trên tuyển, nhưng có thể hiểu rằng Hùng Dũng đang cố gắng mời Văn Toàn gia nhập Hà Nội FC trong tương lai gần.

Giữa Hùng Dũng và Văn Toàn, dù chưa từng khoác áo chung cấp CLB, nhưng lại rất thân thiết. Cách đây khoảng hơn 1 tháng, Hùng Dũng đã cùng nhóm bạn của mình sang Hàn Quốc thăm Văn Toàn đang chấn thương, tiện thể gặp lại HLV Park Hang-seo. Cả nhóm đã được thầy Park mời ăn uống, đi du lịch và dự khán một số trận đấu tại K.League 2...