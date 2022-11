Văn Toàn gia nhập Hà Nội FC, ở cùng phòng Đỗ Hùng Dũng?

Tối qua 4/11, HAGL là đội bóng duy nhất có được niềm vui trọn vẹn trong 3 trận đấu tâm điểm của vòng 23 V.League 2022. Tiếp đón một Nam Định đang căng thẳng trong cuộc đua trụ hạng, nhưng đội bóng phố Núi vẫn có được niềm vui khi đánh bại đối thủ 2-0.

Qua đó, chính thức trụ hạng sớm nhờ tạo khoảng cách với đội chót bảng Sài Gòn 8 điểm. Trận đấu với Nam Định cũng rất đặc biệt cho HAGL bởi đội bóng phố Núi đã cắt được mạch 10 trận không thắng liên tiếp.

Văn Toàn được Hùng Dũng chèo kéo gia nhập Hà Nội FC

Văn Toàn, người đã góp công rất lớn cho chiến thắng của đội bóng phố Núi với pha làm bàn ở phút 60 còn gây chú ý khi được tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chèo kéo về Hà Nội FC. Cụ thể, tiền vệ sinh năm 1993 đã bình luận và nhắc đến tên Văn Toàn trên Facebook với dòng chữ “Welcome to Hanoi FC, Waiting for you – Mono Nguyễn Văn Toàn”.



Ngay sau đó, Văn Toàn cũng đã trả lời người anh trên tuyển rằng “dọn phòng chưa”? Hùng Dũng lập tức dùng văn thơ của mình tiếp tục trải thảm đỏ muốn tiền đạo người Hải Dương gia nhập đội bóng Thủ đô khi làm thơ: “Túp lều lý tưởng đã sẵn sàng, Văn Toàn bước tới bóng chuyền ngang, hậu vệ thủ môn quá bàng hoàng, Vato nổ súng đoàng đoàng đoàng”.

Dù chỉ là những bình luận vui vẻ giữa hai người đồng đội thân thiết trên tuyển, nhưng có thể hiểu rằng Hùng Dũng đang mời Văn Toàn gia nhập Hà Nội FC khi V.League 2022 khép lại.

Văn Toàn ẩn ý về tương lai sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Nam Định

NHM HAGL càng thêm lo lắng khi đoàn quân của HLV Kiatisak vừa đánh bại Nam Định thì Văn Toàn cũng đã đăng đàn ẩn ý về tương lai với một bức hình bản thân cùng dòng chữ :”Cố gắng để có một cái kết đẹp”. Nhiều người cho rằng cầu thủ sinh năm 1996 đang làm mọi thứ tốt đẹp nhất trong màu áo HAGL trước khi rời đi, mà Hà Nội FC cũng là một trong những đội bóng bày tỏ sự quan tâm tới tiền đạo này.



Trước đó, nhiều thông tin cũng đã đăng tải về việc các cầu thủ như Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Văn Toàn… sẽ hết hạn hợp đồng với HAGL vào cuối năm. Và nhiều khả năng sẽ có một vài gương mặt rời Hàm Rồng.

Cho đến thời điểm hiện tại, cá nhân Văn Toàn cùng BLĐ HAGL vẫn chưa có quyết định cụ thể nào liên quan đến tương lai giữa hai bên.