Hưởng ứng Giờ Trái đất 2022: Điện lực miền Trung – Tây Nguyên tiết kiệm được 40.720kWh

Hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2022 do Bộ Công Thương phát động, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) kêu gọi và triển khai đến toàn thể CBCNV tại 13 tỉnh, thành miền Trung tham gia, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Theo đó, Tổng công ty đã vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian hưởng ứng Giờ Trái đất, từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy, ngày 26/3/2022. Đây cũng là năm thứ 13 Việt Nam tham gia chiến dịch Giờ Trái đất với thông điệp "Kiến tạo tương lai – Bây giờ hoặc không bao giờ".

PC Đà Nẵng tuyên truyền về Giờ Trái đất và các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đến khách hàng. Ảnh: PV.

EVNCPC đã triển khai đến các đơn vị thành viên trên địa bàn 13 tỉnh thành miền Trung, các khối văn phòng, cơ quan, đơn vị cần phối hợp với tổ chức công đoàn cùng cấp phát động, tuyên truyền và vận động toàn thể CBCNV tham gia, tự giác tắt đèn chiếu sáng, tắt các thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở đơn vị và gia đình trong thời gian diễn ra sự kiện; tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBCNV về tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, hiệu quả; thường xuyên thực hành tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị.



Ngoài ra, Tổng công ty còn xây dựng hiệu ứng đếm ngược đến sự kiện Giờ Trái đất 2022 bằng việc sản xuất các flash clip đếm ngược kèm thông điệp vận động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất; xây dựng hiệu ứng đồng hồ đếm ngược (Countdown Timer) và truyền thông trên website, các kênh mạng xã hội của EVNCPC và các đơn vị; gửi thông tin truyền thông về Giờ Trái đất đến khách hàng qua Email, App, Zalo OA; treo băng rôn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất tại trụ sở Tổng công ty và các đơn vị từ ngày 20-31/3/2022.

PC Phú Yên tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường THPT Lê Trung Kiên - TX Đông Hòa. Ảnh: PV.

Tổng công ty cũng phối hợp báo đài địa phương đăng tải các thông tin, sự kiện về hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn. Lồng ghép nội dung tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường tại các địa điểm giao dịch khách hàng tại điện lực và trụ sở đơn vị.



Trong tuần lễ từ 20/3 đến 25/3/2022, các đơn vị trên địa bàn quản lý của EVNCPC triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, cụ thể như: Ngày 20/3, đoàn viên Công ty Điện lực Quảng Bình đã đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh. Gần 100 đoàn viên, thanh niên, cán bộ, đã ra quân vệ sinh thu gom rác thải biển, làm sạch môi trường tại khu vực trụ sở cơ quan. Đoàn viên thanh niên Công ty còn hưởng ứng chương trình "Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày" và "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân".

PC Phú Yên bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” tại xã An Lĩnh, huyện Tuy An. Ảnh: PV.

Tại Công ty Điện lực Phú Yên, Điện lực Tuy An vừa khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình thắp sáng đường quê tại xã An Lĩnh. Công trình được lắp đặt trên đoạn đường dài hơn 2 km với 10 bóng đèn công suất 250W, cần đèn, trụ… Công trình thắp sáng đường quê được Điện lực Tuy An thi công từ tháng 2/2022 đến nay với kinh phí thực hiện 20 triệu đồng từ nguồn quỹ do cán bộ, công nhân viên đơn vị đóng góp và nguồn hỗ trợ từ Công ty Điện lực Phú Yên.



Tại Công ty Điện lực Quảng Nam, ngày 20/3, Đoàn thanh niên Công ty ra quân thực hiện công trình "thắp sáng đường quê" với việc lắp đặt hệ thống đèn đường chiếu sáng nông thôn tại thôn Hòa Lang, xã Tam Ngọc. Công trình đã hoàn thành kịp kế hoạch đề ra, với khối lượng là 620 mét dây, 11 bộ bóng đèn, tổng giá trị ước tính gần 15 triệu đồng. Bên cạnh việc lắp đặt hệ thống đèn đường, dịp này, đoàn viên thanh niên Công ty còn phát tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện cho người dân, dán nhãn số điện thoại của Trung tâm chăm sóc khách hàng để người dân tiện liên hệ khi có việc cần trong hoạt động sử dụng điện.

Công nhân PC Quảng Nam lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng nông thôn. Ảnh: PV.

Tại Công ty Điện lực Đắk Lắk, sáng ngày 20/3, 17 Chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở Công ty đã đồng loạt tổ chức chương trình "Ngày chủ nhật xanh" với các hoạt động tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo cảnh quan "sáng – xanh – sạch – đẹp" nơi công sở. Đặc biệt, ngày 01/3, tại xã Cư Suê – huyện Cư M'gar, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Ngày hội "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" lần thứ Nhất năm 2022. Tham gia chương trình, PC Đắk Lắk tặng công trình "Thắp sáng đường quê" trị giá 50 triệu đồng và cử lực lượng đoàn viên thanh niên trực tiếp triển khai các phần việc liên quan.



Tại Công ty Điện lực Bình Định, ngày 24/3, hơn 40 Đoàn viên thanh niên Công ty đã tham gia hoạt động đạp xe diễu hành, tuyên truyền bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện trên các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Bên cạnh đó, PC Bình Định đã chỉ đạo các phòng ban, Điện lực trực thuộc phối hợp với địa phương, Đoàn thanh niên Công ty tuyên truyền về ý nghĩa của Giờ Trái đất năm 2022 kết hợp với tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường.

PC Bình Định phát tờ rơi tuyên truyền Giờ Trái đất năm 2022. Ảnh: PV.

Và nhiều đơn vị thuộc EVNCPC hiện đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương các cấp trong việc kêu gọi các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, người dân và tất cả thành phần khác trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động thực hiện tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường nhằm hướng đến chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022.



Được biết, năm nay cũng theo chỉ đạo từ Bộ Công Thương, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên để đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra chiến dịch, các đơn vị tổ chức sự kiện cần phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu; không tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi các cơ quan chức năng chưa công bố hết dịch.

Theo thống kê, trong 60 phút tắt đèn của chiến dịch Giờ Trái đất 2022, từ 20h30 đến 21h30 ngày 26/3, sản lượng điện tiết kiệm của toàn Tổng công ty là 40.720kWh, chiếm tỉ lệ 13,2% so với cả nước (309.000kWh), giảm 6.130kWh so với năm 2021.