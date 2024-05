Hút thuốc lá điện tử chỉ làm gia tăng trình trạng nghiện thuốc

Ngày 3/5, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (PCTH) của thuốc lá, cho biết thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang đe dọa sức khỏe của giới trẻ và những người hút thuốc lá thụ động.

PGS Lương Ngọc Khuê cho biết, thuốc lá điện tử không phải sản phẩm cai nghiện thuốc lá điếu vì vẫn có chất gây nghiện nicotine. Ảnh CTV

PGS Khuê cho biết, theo báo cáo tổng hợp gần 700 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chỉ tính riêng năm 2023, có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Theo PGS Khuê, nguy hại hơn cả là nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử đã được tăng tỷ lệ nicotine quá mức hoặc thêm cần sa và nhiều ma túy tổng hợp thế hệ mới, gây ngộ độc nghiêm trọng cho người dùng.

Thống kê cho thấy tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh ở nhóm tuổi 13-17 tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023. Ở nhóm 13-15 tuổi, tỉ lệ đã tăng hơn gấp đôi từ 3,5% năm 2022, lên 8% năm 2023.



Ở nữ giới tuổi 11-18, cũng theo kết quả sơ bộ của điều tra 11 tỉnh thì tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử là 4,3% năm 2023.

PGS Khuê cũng cảnh báo thuốc lá điện tử và các dạng thuốc lá mới đang mở đầu cho xu hướng lạm dụng và nghiện các hóa chất nhân tạo tổng hợp.

"Nhiều quảng cáo cho biết, dùng thuốc lá điện tử có thể cai thuốc lá điếu nhưng tôi khẳng định thuốc lá điện tử không phải là sản phẩm để cai nghiện thuốc lá điếu vì trong thành phần thuốc lá vẫn có chất gây nghiện nicotine. Hút thuốc lá điện tử chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng nghiện thuốc", PGS Khuê chia sẻ.



Những mẫu tinh dầu thuốc lá điện tử gây ngộ độc mà các bệnh nhân ngộ độc sau khi hút thuốc lá điện tử mang đến Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai). Ảnh Diệu Linh

Hiện nay, Bộ Y tế đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc mới mới khác có thể sẽ xuất hiện trong tương lai.

Về lâu dài, Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ, Quốc hội để xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Phòng chống tác hại thuốc lá để bổ sung quy định này vào Luật để bảo đảm tính ổn định trong triển khai thực hiện.

Theo PGS Khuê, tháng 10/2023, Bộ Y tế nhận được tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết cấm nhập khẩu, sản xuất, phân phối và bán các sản phẩm nicotine, hệ thống phân phối điện tử không chứa nicotine và các sản phẩm thuốc lá nung nóng, cũng như cấm quảng cáo, khuyến mại các sản phẩm này ở Việt Nam.

Tháng 3 vừa qua, WHO tiếp tục gửi bản Khuyến nghị Quốc hội lần 2 về việc ban hành “Nghị quyết cấm nhập khẩu, sản xuất, phân phối và bán thuốc lá điện tử hoặc “vape”, các sản phẩm nicotine khác, bao gồm cả thuốc lá điện tử không chứa nicotine và các sản phẩm thuốc lá nung nóng, cũng như quảng cáo hoặc khuyến mại các sản phẩm này tại Việt Nam”.

Theo số liệu của WHO và Tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids (Mỹ), số lượng các quốc gia và vùng lãnh thố áp dụng chính sách cấm sản phẩm thuốc lá điện tử đang tăng lên.