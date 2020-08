Huỷ nhiều chuyến bay do bão số 2 Sinlaku trên Biển Đông

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hoàn lưu của cơn bão số 2 Sinlaku đang bao phủ hầu khắp khu vực Bắc biển Đông, vùng mây phía Tây của bão đang gây mưa cho khu vực bắc Trung Bộ với trọng tâm mưa ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4h ngày 2/8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển khu vực Thái Bình đến Nghệ An. Trong 12-24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và đi vào đất liền khu vực Bắc Trung Bộ, Nam đồng bằng Bắc Bộ. Bão sẽ gây một đợt mưa lớn trên diện rộng cho 2 khu vực này.

Huỷ một số chuyến bay do bão số 2 Sinlaku.



Theo thông báo của hãng hàng không Vietnam Airlines, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 trên Biển Đông đến một số tỉnh, thành tại miền Bắc, hãng sẽ không khai thác các chuyến bay đến, đi từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hoá), Vinh (Nghệ An) trong ngày 2/8/2020.



Cụ thể, trên đường bay giữa Thanh Hoá và Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, TP.HCM không khai thác 12 chuyến bay VN1630, VN1631, VN7500, VN7501, VN1270, VN1271, VN1274, VN1275, VN1276, VN1277, VN1278, VN1279.

Đối với các chuyến bay giữa Vinh và Hà Nội, Đà Lạt, Tp. Hồ Chí Minh không khai thác 15 chuyến bay VN1714, VN1571, VN1570, VN1260, VN1261, VN1262, VN1263, VN1264, VN1265, VN1266, VN1267, VN1268, VN1269, VN7260, VN7621. Toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng sẽ được Vietnam Airlines bố trí trên các chuyến bay bù và thường lệ vào ngày 3/8/2020 sau khi tình hình thời tiết đảm bảo cho hoạt động khai thác.

Cũng theo hãng hàng không Bamboo Airways điều chỉnh kế hoạch khai thác 23 chuyến bay trong khu vực bị ảnh hưởng. Cụ thể như các chuyến bay QH1320, QH1321. Các hành khách có lịch trình bị ảnh hưởng do cơn bão số 2 Sinlaku, Bamboo Airways sẽ hỗ trợ và đền bù thỏa đáng theo quy định. Bamboo Airways sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Trong thời gian này, Hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ sân bay trong khu vực bị ảnh hưởng thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, tình hình chuyến bay trên website hoặc trang Facebook chính thức của Hãng nhằm chủ động lịch trình.

Các hãng hàng không sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo và khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay Cát Bi (Hải Phòng), Vân Đồn (Quảng Ninh), Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hoá) và Vinh (Nghệ An) nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng để chủ động lịch trình đi lại. Cũng trong ngày 2/8, hãng hàng không Vietjet cũng điều chỉnh một số chuyến bay để đảm bảo an toàn, an ninh hàng không khi cơn bão số 2 đổ bộ vào đất liền.