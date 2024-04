Huyện Ba Vì triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2024

Tại hội nghị, Đại diện Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm huyện đồng chí Trưởng phòng Y tế huyện đã triển khai kế hoạch "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 với chủ đề: " Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới".

Mục đích được đặt ra là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Đề cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.



UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị Hưởng ứng "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2024

Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

Thời gian thực hiện cao điểm từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2024 trên phạm vi toàn huyện. Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm " Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2024 là điểm nhấn trong năm, cần triển khai đợt cao điểm, phát động một chiến dịch tuyên truyền, tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Triển khai đợt kiểm tra, hậu kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về an toàn thực phẩm, tập trung vào những vấn đề tồn tại trong quản lý, những vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ cao, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về an ninh, an toàn thực phẩm, phát huy hệ thống truyền thanh, các trang Fanpage của các cơ quan, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn để chuyển tải thông điệp tháng hành động, phổ viến văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm đến các đối tượng tuyên truyền.

Tổ chức tọa đàm, đối thoại trực tiếp trên các phương tiện tuyên truyền, số hóa về an toàn thực phẩm, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm để nâng cao hiệu quả thực thi, đưa nội dung của văn bản quy phạm pháp luật vào cuộc sống.

Tập trung kiểm tra các cơ sở thực phẩm, nhóm sản phẩm tại các chợ, siêu thị, cơ sở giết mổ, cơ sở thu gom nông, thủy sản thực phẩm và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, sản phẩm nguồn gốc động vật, rượu bia, nước giải khát, sữa chế biến, sản phẩm chế biến bột và tinh bột, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố…

Tại hội nghị, đại diện một số Phòng, ngành là thành viên BCĐ An toàn thực phẩm huyện; đại diện UBND các xã, thị trấn và các trường học cũng đã phát biểu tham luận ý kiến, báo cáo kết quả thực hiện công tác ATTP của địa phương, đơn vị mình trong năm 2023 và những tháng đầu năm 2024.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đức Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: UBND xã, thị trấn rà soát, kiểm tra các hộ kinh doanh ăn uống đã được tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm; Nhiệm vụ phòng ngừa vệ sinh an toàn thực phẩm phải đặt lên hàng đầu. Tập trung cao cho công tác tuyên truyền về vệ sinh ATTP.

Việc tuyên truyền triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua hệ thống truyền thanh, Fanpage Tiếp tục tuyên truyền người dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt tỷ lệ cao. Kiểm soát các hộ kinh doanh thực phẩm, các đám cỗ trên địa bàn, tiến hành xử lý các trường hợp vi phạm.

Đối với các xe di chuyển bán hàng tại cổng trường cần có sự kiểm soát, kiểm tra, xử lý, đồng thời thông tin để mọi người dân cùng nắm được. Yêu cầu các nhà trường làm tốt công tác đảm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các trường Mầm non và Tiểu học có bếp ăn bán trú, kiểm soát nguồn thức ăn, nguồn nước uống trong các nhà trường, định kỳ hàng tháng, hàng quý phải có mẫu kiểm định đánh giá chất lượng.

Những nội dung này không chỉ làm tại tháng cao điểm mà cần duy trì thường xuyên và liên tục. Toàn huyện quyết tâm không để xảy ra trường hợp bị ngộ độc thực phẩm.