Huyện nông thôn mới thực hiện tốt dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Mới đây, huyện Củ Chi (TP.HCM) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự; đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023, sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 6 trên địa bàn huyện.



Năm 2023, huyện Củ Chi tiếp tục tập trung nỗ lực làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chuyển hóa các địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.T

Lực lượng chức năng huyện thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội. Ghi nhận trên toàn huyện xảy ra 206 vụ phạm pháp hình sự. Công an huyện Củ Chi đã khám phá thành công 163 vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý 297 đối tượng; khám phá 113 vụ tệ nạn xã hội, trong đó khởi tố hình sự 18 vụ; bắt quả tang 160 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngoài việc duy trì 14 mô hình tự quản về an ninh trật tự; công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo tố giác tội phạm của người dân cũng được chú trọng. Huyện tiếp tục thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự - xã Trung Lập Hạ.

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong năm 2023, toàn huyện ghi nhận xảy ra 158 vụ tai nạn giao thông, khiến 89 người chết, 76 người khác bị thương. So với năm 2022, tai nạn giao thông giảm trên cả ba mặt. Trong đó, số vụ giảm 23 vụ, số người chết giảm 12 người và giảm 18 người bị thương.

Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) được huyện chỉ đạo thực hiện tốt.

Tính đến hết quý I năm 2024, toàn huyện đã cấp hơn 389.000 thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử; thu nhận 315.161 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, đã kích hoạt 221.748 tài khoản.

Huyện cũng đã thu thập, cập nhật hơn 700.000 dữ liệu vào hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, công tác làm sạch đạt hơn 90%. 26 mô hình điểm trong thực hiện Đề án 06 đang được huyện triển khai thực hiện có hiệu quả.

Huyện nông thôn mới Củ Chi thực hiện tốt về dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Ảnh: T.T

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hiền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi nhấn mạnh, công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, thực hiện Đề án 06 cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu lực lượng công an làm nòng cốt, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền và đồng thời tiếp tục chỉnh đốn lại đội ngũ, đạo đức, tác phong, nghiệp vụ để hoàn thành 3 nhiệm vụ nói trên.

Nhân dịp này, có 96 tập thể và 137 cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 và qua 2 năm thực hiện Đề án 06.