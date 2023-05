Huyền thoại wushu Nguyễn Thúy Hiền từng nhận phần thưởng gì khi giành 3 HCV tại SEA Games?

Nguyễn Thúy Hiền xúc động trước tấm huy chương của "kình ngư" 14 tuổi



Với 7 lần vô địch thế giới, sở hữu hàng loạt các HCV châu lục và khu vực, Nguyễn Thúy Hiền luôn được coi là huyền thoại của nền thể thao Việt Nam. Ở tuổi 44, sau gần 20 năm giải nghệ, cô vẫn luôn dành sự quan tâm lớn cho các kỳ SEA Games - nơi có những vận động viên đàn em thi đấu.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Nguyễn Thúy Hiền cho biết: "Tôi theo dõi rất nhiều môn thi đấu mà đoàn thể thao Việt Nam góp mặt tại SEA Games 32. Ngoài Dương Thúy Vi là đàn em thuộc bộ môn và mình có thể chúc mừng trực tiếp, tôi còn dành sự ủng hộ tới những VĐV Việt Nam khác. Không ít lần khi xem những khoảnh khắc mà VTV ghi lại, tôi rơi nước mắt vì xúc động. Thí dụ như lúc VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh mệt và gần như gục xuống, tôi nghẹn ngào xúc động. Khi còn thi đấu tôi chưa bao giờ khóc, nhưng chứng kiến sự nỗ lực của các em, tôi không kìm lại được".

Nguyễn Thúy Hiền trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi ngoài 40. (Ảnh: FBNV)



Từng là VĐV, hơn ai hết Nguyễn Thúy Hiền hiểu những chiếc huy chương ấy đánh đổi bằng tuổi trẻ, công sức tập luyện, mồ hôi và nước mắt. "Tôi không khóc vì chiếc HCV các VĐV đạt được, mà khóc cho những ngày tháng khổ luyện của họ. Tôi cũng đã trải qua những tháng ngày đau đớn, khó khăn, tôi biết phía sau tấm huy chương ấy là sự nỗ lực vượt qua giới hạn của chính bản thân mình".

Chứng kiến VĐV cùng tên Nguyễn Thúy Hiền giành HCĐ nội dung bơi tự do 100m nữ tại SEA Games 32 khi mới chỉ 14 tuổi, huyền thoại wushu cũng bồi hồi nhớ lại ngày chị đoạt chiếc HCV thế giới đầu tiên cho thể thao Việt Nam. "Khi đi thi, tôi mới chỉ 14 tuổi. Do thời đó không có internet và cũng rất ít máy quay, tôi không hề biết quy mô giải đấu của mình như thế nào, đối thủ ra sao, mình biểu diễn có tốt không. Bộ đồ thi đấu tôi ra chợ Hôm mua vải tự may, giầy thi đấu cũng mua ở chợ. Để tự tin hơn, tôi quẹt tí son gió mua ở chợ Đồng Xuân... Khi giành HCV, tôi cũng chưa đủ lớn để hiểu vinh quang mình đạt được. Mãi tới về sau, tất cả những kỷ niệm thiếu thốn đó lại là những hồi ức hạnh phúc mà tôi luôn nhớ đến. Thời đó, tôi bỏ qua rất nhiều lời mời làm chuyên gia, làm diễn viên ở nước ngoài bởi tình yêu dành cho tổ quốc, cho môn thể thao mình theo đuổi".

Dương Thúy Vi có phẩm chất đặc biệt

Năm 2001, Nguyễn Thúy Hiền giành vinh quang lớn nhất trong sự nghiệp. Chị đoạt 3 chiếc HCV SEA Games 21 tại Malaysia, tiếp đó là 3 chiếc HCV thế giới. Sau đó, chị được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất và một căn hộ tập thể.

Hình ảnh VĐV Nguyễn Thuý Hiền khi còn thi đấu. (Ảnh: FBNV)

"Trước thềm SEA Games 2003, tôi đã định giã từ sự nghiệp thi đấu khi bị chấn thương rách khớp gối. Sang Trung Quốc điều trị, bó bột trong 2 tháng, chân tôi bị teo nhỏ lại, sức bật kém đi nhiều, thậm chí không dám xoạc nữa. Nhưng cứ nghĩ tới việc những người thân, bạn bè mình đã bao giờ có điều kiện ra nước ngoài xem mình thi đấu? Đây là cơ hội để mình thi đấu trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, vậy là tôi lại cố gắng thêm một lần nữa. Giải đấu đó, dù không có thể trạng tốt nhất nhưng với ý chí, quyết tâm vì màu cờ sắc áo, tôi vẫn giành được HCV đao thuật. Sau SEA Games 2003, cuối năm ấy, tôi thi đấu giải vô địch thế giới cuối cùng trong sự nghiệp và lại giành được HCV" - Nguyễn Thúy Hiền nhớ lại.

Nhận định về thế hệ VĐV wushu ở thời điểm hiện tại, Nguyễn Thúy Hiền cho rằng: "Các bạn có lợi thế hơn chúng tôi khi được rèn luyện từ nhỏ, đầu tư về dinh dưỡng, được va chạm và thi đấu nhiều hơn. Tuy vậy, ở phía ngược lại, họ cũng khó khăn hơn khi sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, độ khó cao hơn trước".

Nói về đàn em Dương Thuý Vi, Nguyễn Thúy Hiền dành nhiều sự ưu ái. "Từ khi tôi còn đang tập luyện, thi đấu, Dương Thuý Vi mới chỉ tập phong trào nhưng tôi đã thấy ở em những phẩm chất đặc biệt, Vi nhanh nhẹn hơn hẳn so với các bạn cùng lứa. Hiện tại, Thuý Vi đã chứng minh được mình là VĐV đẳng cấp thế giới, đứng đầu khu vực. Tôi tiếc nuối khi tại SEA Games 32, Thuý Vi chỉ giành 2 HCV, bỏ lỡ chiếc HCV môn trường quyền, tuy nhiên thi đấu có nhiều yếu tố, sự may mắn, sức khoẻ, tâm lý đều có thể tác động tới thành tích cuối cùng".