Huyện vùng núi tăng cường đảm bảo ANTT – ATGT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2020, lực lượng Công an huyện vùng núi Tân Uyên, tỉnh Lai Châu triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, kế hoạch trong công tác đảm bảo an ninh trật tự - an toàn giao thông trên địa bàn.

