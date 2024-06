Ngày 22/6, sau khi giành giải Nam chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải cho vai diễn trong phim "Sunshine Club", Huỳnh Hiểu Minh đã trở về và được bạn gái Diệp Kha chào đón nồng nhiệt tại sân bay. Khoảnh khắc tình cảm này của cặp đôi được ghi lại và lan truyền trên truyền thông Trung Quốc. Trong đoạn video, Diệp Kha diện trang phục gợi cảm, trao hoa và ôm chầm lấy Huỳnh Hiểu Minh ngay khi anh xuất hiện. Nam diễn viên cũng vui vẻ chụp ảnh cùng bó hoa theo yêu cầu của bạn gái.



Theo 163, mối quan hệ giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha ngày càng khăng khít sau khi tái hợp. Dù chưa có kế hoạch kết hôn nhưng cặp đôi đã ra mắt gia đình và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

Huỳnh Hiểu Minh mặn nồng với bạn gái hậu trao giải Kim Tước

Diệp Kha đón Huỳnh Hiểu Minh tại sân bay. Ảnh: GQ.

Sohu cho biết, Diệp Kha có danh tiếng kém hơn nhiều so với Huỳnh Hiểu Minh. Cô đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ và là mẹ của hai đứa trẻ. Khi tin đồn về việc Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò với Diệp Kha được lan truyền, công chúng so sánh "tình mới của Huỳnh Hiểu Minh là phiên bản dưới cấp của Angelababy", do Diệp Kha cũng có dấu vết của phẫu thuật thẩm mỹ và mang phong cách giống các hot girl mạng Trung Quốc, không sang trọng như vợ cũ Angelababy.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh đã vững chắc suốt 3 năm qua, bất chấp những lời đồn đoán. Sohu cho rằng, lý do chính là vì Diệp Kha "biết điều".

Mặc dù Huỳnh Hiểu Minh chưa công khai thừa nhận mối quan hệ nhưng Diệp Kha vẫn sẵn lòng bên cạnh anh. Sau cuộc hôn nhân ồn ào và những chỉ trích về việc phô trương với Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh mong muốn giữ kín các vấn đề riêng tư và Diệp Kha chấp nhận điều đó.

Diệp Kha bị cho là có nhan sắc kém xa Angelababy, vợ cũ của Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: Sina.

Diệp Kha tốt nghiệp Đại học Thâm Quyến và được xem là hoa khôi của trường. Năm 2020, cô vào top 50 người đẹp truyền hình Hồ Nam và giành giải quán quân trong cuộc thi tuyển MC của một chương trình truyền hình khác. Ngoài nhan sắc, Diệp Kha còn là doanh nhân thành đạt với thương hiệu riêng.

Diệp Kha cũng ủng hộ Huỳnh Hiểu Minh duy trì mối quan hệ tốt với vợ cũ Angelababy và dành thời gian chăm sóc con trai. Gần đây, cả gia đình nam diễn viên đã đoàn tụ tại Disneyland, cho thấy sự tôn trọng và văn minh trong cách ứng xử sau ly hôn của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy.