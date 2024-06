"Nam thần màn ảnh" một thời gây ngỡ ngàng khi lộ diện với dáng vẻ tàn tạ trên phố

Đường Trì Bình sinh năm 1978, là nam diễn viên được yêu thích và săn đón trong thời kỳ phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) làm mưa làm gió khắp châu Á.

Anh từng tham gia diễn xuất trong các phim như: Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ, Juliet phương Đông, The Hospital, Say Yes Enterprise, Tứ đại danh bổ...

Gương mặt đẹp, thân hình vạm vỡ nên anh được ưu ái với tên gọi "nam thần màn ảnh".