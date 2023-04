HY HỮU: Khoảng nửa tháng, 1 "khổ chủ" 2 lần bị cướp đều... do một nhóm đối tượng gây án!

Theo Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình), tháng 3/2023 tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu trên địa bàn TP.Thái Bình diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, nhất là các vụ án "Cướp tài sản" và "Cướp giật tài sản".



Trước diễn biến này, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình phối hợp với các cơ quan tư pháp thành phố lựa chọn án trọng điểm để điều tra, truy tố xét xử nhanh, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân.

Lãnh đạo liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân TP.Thái Bình đã thống nhất lựa chọn xác định một vụ cướp tài sản để làm án trọng điểm.

Nhóm cướp đến từ Hải Phòng đã gây ra nhiều vụ cướp nghiêm trọng trên địa bàn Thái Bình. Ảnh: VKSND Thái Bình

Về diễn biến vụ án, do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Xuân Quang (SN 1999, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã rủ 9 đối tượng khác cùng trú tại TP.Hải Phòng, có độ tuổi từ 16 đến 22, đi sang Thái Bình cướp giật.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 9/3/2023 đến ngày 24/3/2023, nhóm đối tượng đã dùng phương tiện và hung khí nguy hiểm thực hiện 3 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP.Thái Bình. Đặc biệt, có 1 bị hại 2 lần bị các đối tượng cướp tài sản.

Điển hình, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 9/3/2023 Vũ Văn Bằng điều khiển xe mô tô nhãn hiệu FUTURE, đeo biển kiểm soát 15N1 - 318.98 đến phòng trọ của Nguyễn Xuân Quang (SN 1999, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) thì thấy Nguyễn Văn Hoàng, Phạm Vũ Anh Kiệt, Phạm Tuấn Anh, Vũ Xuân Hoàng cũng có mặt ở đó, nên rủ nhau đi tìm sơ hở của người đi đường để cướp tài sản.

Các đối tượng đã sử dụng 3 xe mô tô đã được tháo biển số, mang theo kiếm, vỏ chai bia, gậy rút rủ nhau sang tỉnh Thái Bình để thực hiện cướp tài sản.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cả nhóm phát hiện anh Nguyễn Công M. (SN 2002, TP.Thái Bình) đang điều khiển xe máy nhãn hiệu HONDA Wave Alpha, màu sơn xanh, đen, bạc, đeo biển kiểm soát 17B9... đi cùng chiều trong khu đô thị Đông Mỹ, xã Đông Mỹ, TP.Thái Bình.

Có bị hại 2 lần đều bị nhóm đối tượng này cướp tài sản. Ảnh minh họa

Bằng chở theo Quang đi lên áp sát chặn đầu xe của anh M., đồng thời Kiệt chở theo Tuấn Anh ép xe anh M. khiến cả người và xe anh M. đang điều khiển đổ, ngã ra vỉa hè. Quang dùng kiếm đuổi anh M. về phía tường rào và giơ kiếm lên nói "Đúng thằng này rồi, trước nó đánh em tao!".

Lúc này Nguyễn Văn Hoàng, Vũ Xuân Hoàng cũng lao vào đạp trúng người anh M. khiến anh M. bị ngã vào chân tường rào, cùng lúc Kiệt ngồi lên xe máy của anh M. điều khiển xe cùng cả nhóm bỏ chạy về TP.Hải Phòng. Nguyễn Văn Hoàng tháo biển xe máy vừa cướp được vứt xuống mương nước, sau đó Bằng đưa xe đi bán được 5.960.000 đồng.

Tương tự thủ đoạn trên, bọn chúng còn thực hiện vụ cướp tài sản của anh Trần Long V. (SN 2002, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) đang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu HONDA VISION, màu đỏ, đeo biển kiểm soát 17B8... đang dừng ở lề đường vào khoảng 1 giờ 20 phút ngày 25/3/2023. Ngoài ra, chúng còn thực hiện một số vụ án cướp tài sản ở các tỉnh khác, cơ quan điều tra đang điều tra mở rộng vụ án.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình, đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng và thủ đoạn nguy hiểm, hành vi trắng trợn, liều lĩnh, coi thường pháp luật. Trên cơ sở các chứng cứ tài liệu thu thập được, xét thấy hành vi của Nguyễn Xuân Quang, Vũ Văn Bằng, Vũ Huy Hoàng, Phạm Vũ Anh Kiệt, Đoàn Duy Khánh, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Văn Hoàng, Lê Minh Quân, Nguyễn Đức Thịnh và Vũ Xuân Hoàng là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự an toàn xã hội, gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân, do vậy Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng nêu trên về tội "Cướp tài sản" theo quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Xác định đây là án gây mất an ninh trật tự, gây dư luận xấu trong xã hội, do đó Viện Kiểm sát nhân dân TP.Thái Bình đã họp liên ngành thống nhất với Cơ quan Cảnh sát điều tra và Tòa án nhân dân TP.Thái Bình xác định là án trọng điểm để tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nhanh, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đáp ứng với yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuyên truyền pháp luật phòng ngừa tội phạm và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.