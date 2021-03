Hyundai Accent đời 2018 lên sàn

Mới đây trên Hội Hyundai Accent Việt Nam, có rao bán một chiếc xe Hyundai Accent siêu lướt chạy 54.000 km (5 vạn 4), biển tỉnh, bản AT (tiêu chuẩn) đời 2018, với mức giá 475 triệu đồng. Thông tin khác về chiếc xe như màu đỏ, một chủ và là nữ sử dụng từ đầu, keo chỉ nguyên, chưa đâm đụng thuỷ kích, xe đẹp không lỗi lầm.

Hiện chưa rõ lý do vì sao chủ xe "chia tay", trong khi tình trạng xe vẫn rất tốt. Tuy nhiên chiếc Hyundai Accent này dù còn chất lượng tốt thì giá 475 triệu rao bán quá đắt, theo đánh giá của số đông trong phần bình luận. Mức giá này nếu xe là bản đặc biệt thì có thể hợp lý.





Hiện tại Hyundai Accent 1.4 AT tiêu chuẩn đời mới nhất có giá niêm yết 501 triệu đồng, giá lăn bánh tỉnh là 562 triệu đồng. Trong khi đó chiếc xe trên đời 2018, đã chạy 5,4 vạn lại bán 475 triệu thực sự khó tìm được chủ mới.

Cả 3 phiên bản Hyundai Accent 2018 đều có cùng kích thước tổng thể và chiều dài cơ sở. Động cơ 1.4 MPI cũng là trang bị tiêu chuẩn trên 3 mẫu xe này, khác biệt duy nhất nằm ở hộp số khi bản 1.4MT sử dụng hộp số sàn 6 cấp, trong khi 2 bản còn lại 1.4 AT và 1.4 AT đặc biệt sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Ngoài ra, trên bản 1.4 MT và AT sử dụng lốp có kích thước 185/65 R15 và la zăng 15 inch, trên phiên bản cao cấp sử dụng lốp 195/55 R16 và la zăng 16 inch.

Ngoại thất của 3 phiên bản Hyundai Accent 2018 không có gì khác nhau nhiều nhưng phiên bản 1.4 MT lại không được trang bị chức năng sấy gương và đèn hậu chỉ được trang bị halogen. Ngoài ra cả 3 phiên bản Hyundai Accent đều được trang bị đèn định vị LED, cảm biến đèn tự động, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện…

Cửa sổ trời và kiểm soát hành trình cruise control, nội thất bọc da điều hòa tự động là những trang bị tiêu chuẩn trên mẫu 1.4 AT đặc biệt. Ngoài ra cả 3 phiên bản Accent 2018 đều không có khác biệt nhiều về hệ thống giải trí, tiện ích trên xe.

Xe được trang bị hàng loạt những công nghệ và tính năng an toàn như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát thân xe VSM, chống trộm Immobilizer, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến lùi. Riêng bản 1.4 AT đặc biệt được trang bị tới 6 túi khi trong khi 2 phiên bản còn lại chỉ có 6 túi khí.