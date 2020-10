Hyundai Accent đua tranh Toyota Vios: Thế lực mới thách thức Vua doanh số

Toyota Vios và Hyundai Accent đều được định vị trong phân khúc sedan hạng B với tầm giá 400-600 triệu đồng cùng chung với các đối thủ như Honda City, Mazda 2, Mitsubishi Attrage, KIA Soluto....

Accent đang hút khách.

Trong top 10 mẫu xe có doanh số cao nhất tháng 9/2020, xe Vios vẫn thể hiện sức mạnh số 1 với 2.333 xe bán ra. Trong khi Hyundai Accent cũng "lên đồng" với 1.927 xe bán ra, đứng vị trí thứ 3 (sau Xpander).

Trong khuôn khổ bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng so sánh nhanh 2 phiên bản Accent 1.4 AT Đặc biệt và Vios E CVT (bản 7 túi khí). Dù đây là hai phiên bản cùng tầm giá nhưng lại sở hữu khá nhiều điểm khác biệt về danh sách trang bị tiện nghi, động cơ và an toàn.

Cả Accent và Vios đều thuộc dòng xe chủ lực của hai hãng nên được ưu tiên lắp ráp trong nước để giảm giá thành và tăng tính cạnh tranh. Giá bán cụ thể như sau:

- Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt 2020: 542 triệu đồng.

- Toyota Vios 1.5E CVT 2020 (bản 7 túi khí): 540 triệu đồng.

Ngoại thất

Về thiết kế, cả Accent 2020 và Vios 2020 đều được khách hàng đánh giá là cải tiến lớn so với các phiên bản tiền nhiệm. Hyundai Accent 2020 nổi bật với lưới tản nhiệt dạng thác nước "Cascading Grill" đi cùng các đường vát góc sắc sảo trên cụm đèn trước sau, phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ tuổi, yêu thích một thiết kế mạnh mẽ và cứng cáp nhưng không quá già dặn.

Trong khi đó, Vios 2020 cũng được thay đổi khá nhiều từ phiên bản tiền nhiệm với mặt ca-lăng tái thiết kế, cụm đèn trước sau vuốt mỏng và kéo dài đi cùng la-zăng đa chấu. Tất cả cho thấy sự trẻ hóa trong ngôn ngữ thiết kế của Toyota. Tuy Vios đã trẻ trung và hiện đại hơn thế hệ trước nhưng nhiều chuyên gia đánh giá mẫu xe này vẫn phù hợp hơn với nhóm khách hàng ở độ tuổi trung niên.

Nội thất

Vận hành - An Toàn

Nhìn chung, Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt là phiên bản cao cấp "full option" của cả dòng xe có lợi thế lớn về mặt trang bị và sở hữu thiết kế trẻ trung, sắc sảo, hợp thị hiếu. Đây là phiên bản được nhiều chuyên gia đánh giá phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ, khách hàng gia đình yêu cầu cao về thiết kế và trang bị nhưng vẫn sở hữu giá bán hợp lý.

Ở thái cực còn lại, Toyota Vios E CVT 2020 là sự lựa chọn thích hợp cho những đối tượng đánh giá cao sức mạnh động cơ để thuận tiện chạy trong phố lẫn đường trường, muốn một chiếc xe có trang bị an toàn tốt hơn, mang lại cảm giác yên tâm hơn về yếu tố thương hiệu. Bên cạnh đó, Toyota Vios là một trong những dòng xe có giá trị bán lại cao, người tiêu dùng sẽ không lo mất giá quá nhiều khi lên đời xe.