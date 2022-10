Hyundai Elantra 2023 ra mắt: Giá từ 599 triệu đồng, có bản N Line đấu Honda Civic RS

Hyundai Elantra 2023 ra mắt Việt Nam. Ảnh Khải Phạm.

Hôm nay (ngày 14/10/2022), TC Motor chính thức giới thiệu Hyundai Elantra 2023 thế hệ hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này thuộc thế hệ thứ 7 ra mắt với 4 phiên bản tiếp tục tạo ra cuộc đua tranh với Honda Civic, KIA K3, Mazda 3.

Giá xe Hyundai Elantra 2023

Phiên bản Giá xe (triệu đồng) Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn 599 Hyundai Elantra 1.6 AT Đặc biệt 669 Hyundai Elantra 2.0 AT Cao cấp 729 Hyundai Elantra N Line 899

Hyundai Elantra 2023 có gì đặc biệt?

Hyundai Elantra 2023 sở hữu kích thước lớn hơn thế hệ cũ với các thông số Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.675 x 1.825 x 1.430 (mm) cùng chiều dài cơ sở 2.720 (mm) đem đến một không gian rộng và thoáng hơn.

Hyundai Ealantra thế hệ mới. Ảnh Khải Phạm.

All New Elantra sử dụng ngôn ngữ thiết kế Parametric Dynamics - Động lực học tham số. Xe có lưới tản nhiệt mở rộng, hệ thống đèn pha LED toàn phần, la-zăng của xe có kích thước 18 inch, xe thiết kế theo hướng coupe thể thao.

Vào đến khoang nội thất, Hyundai Elantra 2023 kết hợp nhiều vật liệu da cao cấp cùng những chi tiết bằng kim loại. Xe được trang bị ghế ngồi bọc da cùng chức năng sưởi và làm mát ghế với các lỗ thoát khí nhỏ, đem đến cảm giác dễ chịu cho người lái.

Ở trung tâm bảng táp-lô, Hyundai Elantra mới được trang bị màn hình giải trí 10,25 inch cảm ứng kết nối Apple Carplay/ Android Auto. Phía sau vô-lăng dạng Digital 10,25 inch sắc nét, hiển thị chủ đề theo Drive Mode của xe hoặc theo sở thích của chủ xe.

Hyundai Elantra 2023 với khoang nội thất mới. Ảnh Khải Phạm.

Hyundai Elantra 2023 tại thị trường Việt Nam được trang bị thế hệ động cơ SmartStream hoàn toàn mới, đem đến hiệu suất vận hành ấn tượng.

Cụ thể, động cơ SmartStream 1.6L T-GDi (mã hiệu G4FP) được trang bị cho bản N-line cho công suất cực đại 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 265Nm tại 1.500 ~ 4.500 vòng/phút. Cỗ máy này kết hợp cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT và dẫn động cầu trước.

Tiếp theo là động cơ xăng SmartStream 2.0l MPI (mã hiệu G4NM) cho công suất 159 mã lực tại 6.200 vòng/phút, cùng momen xoắn 192 Nm tại 4.500 vòng/phút. Cuối cùng là động cơ xăng SmartStream 1.6L MPI (mã hiệu G4FM) cho công suất 128 mã lực, Momen xoắn cực đại. Phiên bản sử dụng động cơ này sử dụng hộp số tự động 6 cấp.

Hyundai Elantra 2023 với nội thất mới.

Elantra All New được trang bị Drive Mode 4 chế độ lái Eco (tiết kiệm) - Normal (thông thường) - Sport (thể thao) - Smart (thông minh) hệ thống sẽ trực tiếp can thiệp vào các hệ thống truyền động của xe: vô lăng, hộp số, chân ga,… nhằm tạo ra sự khác biệt về cảm giác lái cũng như khả năng hoạt động của xe. Drive Mode sẽ đem đến cho người lái những trải nghiệm thực sự thú vị khi cầm lái, đồng thời giúp khách hàng có được những tùy chọn vận hành tối ưu nhất cho mỗi môi trường giao thông khác nhau.

Hyundai Elantra 2023 được Hyundai Thành Công sản xuất và lắp ráp trên dây chuyền công nghệ được chuyển giao trực tiếp từ Tập đoàn Hyundai Hàn Quốc với các tiêu chuẩn kiểm định sản phẩm đạt chất lượng toàn cầu. Xe được phân phối với 6 màu sắc: Đen, Trắng, Bạc, Vàng cát, Xanh, Đỏ với giá bán lẻ khuyến nghị từ 599 triệu đồng cùng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000km tùy điều kiện nào đến trước.