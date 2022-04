Hyundai Santa Fe, Toyota Corolla Cross tăng giá bán vẫn "đắt khách"

Thị trường ôtô sôi động trở lại

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 3.2022, tổng doanh số bán hàng của các thành viên thuộc VAMA đạt 36.962 xe các loại, tăng 60% tương đương 14.160 xe so với tháng 2.2022.

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng ôtô tiêu thụ trong tháng 3 năm nay cũng tăng 17%. Trong số này, riêng lượng tiêu thụ ôtô du lịch chiếm 28.491 xe, tăng 62% so với tháng trước.

Cộng dồn số liệu bán hàng của VAMA cũng như Hyundai (đạt 7.069 xe) do Tập đoàn Thành Công (TC Motor) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam và VinFast (đạt 3.471 xe)... Tổng doanh số bán ôtô của toàn thị trường đạt 47.502 xe ôtô các loại, tăng 19.373 xe so với tháng 2.2022.

Trong tháng này, VinFast Fadil có sự trở lại mạnh mẽ trong tháng 3 với doanh số đạt 2.567 xe, dẫn đầu toàn thị trường. Mức doanh số này tăng 1.870 xe so với tháng trước. Lần gần nhất mẫu xe hạng A này nắm giữ ngôi đầu là vào tháng 9.2021.

VinFast Fadil có sự trở lại mạnh mẽ trong tháng 3 với doanh số đạt 2.567 xe. Ảnh: VF

Toyota Corolla Cross về đích ở vị trí thứ hai với 2.373 xe được bán ra trong tháng 3. Nếu như tháng 2.2022, Toyota Corolla Cross có doanh số 1.358 xe thì tháng 3 vừa qua, mẫu xe này đạt doanh số tới 2.373 chiếc, tăng 75%.

Trong tháng 3, doanh số của Toyota Vios đạt 2.228 xe, tăng 1.047 xe so với tháng trước đó. Nhờ mức tăng trưởng này, Toyota Vios dẫn đầu doanh số nhóm sedan hạng B hai tháng liên tiếp, sau thời gian dài bị đối thủ Hyundai Accent vượt mặt. Toyota Vios hiện có 6 phiên bản, giá bán dao động từ 478 triệu đến 638 triệu đồng.

Với 2.031 xe bán ra trong tháng 3, doanh số của Hyundai Accent đã tăng gấp hơn 2 lần so với tháng trước (với 1.001 chiếc). Điều này khiến mẫu sedan hạng B của Hyndai tăng 2 bậc trong top xe bán chạy.

Hiện, Hyundai Accent 2021 được TCMotor lắp ráp trong nước và phân phối với 4 phiên bản, sử dụng động cơ 1.4L đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Các phiên bản của Accent có giá niêm yết từ 426 đến 542 triệu đồng.

Honda City trở lại top 10 xe bán chạy nhất tháng với doanh số tháng 3 đạt 1.744 xe, đứng thứ 5 toàn thị trường và thứ 3 trong phân khúc. Đây là lần thứ 2 trong năm 2022, Honda City góp mặt trong nhóm xe bán chạy nhất tháng. Hiện tại, mẫu sedan hạng B này có 4 phiên bản, giá bán 499-599 triệu đồng.

Vẫn đắt hàng dù tăng giá bán xe

Tính từ đầu năm đến nay, đây là tháng có doanh số bán ôtô đạt mức cao nhất. Kể từ đầu năm đến nay, nhiều mẫu ôtô như Hyundai Santa Fe, Tucson, Raize… đã tăng giá bán vì các khan hàng, nhưng doanh số của những dòng xe này vẫn rất tốt.

Ví dụ như Santa Fe, trong tháng 3, dòng xe này vẫn bán được 1.201 xe, tăng 408 xe so với tháng liền trước và xếp ở vị trí thứ 10 trong top các dòng xe bán chạy nhất tháng 3. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp Hyundai Santa Fe góp mặt trong nhóm 10 xe bán chạy nhất, sau khi mất hút trong tháng đầu năm 2022, đồng thời củng cố vị thế chiếc CUV/SUV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường.

Doanh số tháng 3 của Hyundai Santa Fe đạt 1.201 xe, tăng 408 xe so với tháng liền trước. Ảnh: TC Motor

Dù trước đó, do cập nhật thêm một số trang bị an toàn để tạo vị thế cạnh tranh với các dòng xe đối thủ như Kia Sorento, Toyota Fortuner hay Ford Everest, nên dòng xe này đã tăng giá bán hơn 20 triệu đồng so với trước đây, thành 1,26 tỉ và 1,36 tỉ đồng lần lượt cho bản máy xăng cao cấp và máy dầu cao cấp.

Ngoài ra, thị trường ôtô Việt Nam những tháng đầu năm cũng xuất hiện của hàng loạt mẫu mã mới như Toyota Avanza Premio, Honda Civic mới, Toyota Veloz Cross hay Corolla Altis, bản nâng cấp của Suzuki XL7… Điều này cũng góp phần kích thích tâm lý mua sắm ôtô của người Việt.

Đặc biệt, trong danh sách những dòng xe tăng giá nhưng doanh số vẫn rất tốt không thể không kể đến Toyota Corolla Cross bản 2022.

Mẫu xe này đạt doanh số tới 2.373 chiếc, tăng 75%. Ảnh: Toyota Việt Nam

Theo đó, trong tháng 1.2022, một số đại lý Toyota đã công bố giá bán lẻ đề xuất mới cho Corolla Cross phiên bản 2022. Theo đó, cả ba phiên bản của dòng xe này đều tăng 10 triệu đồng so với phiên bản 2020.

Tuy nhiên, điều này không thể cản bước được Toyota Corolla Cross đến với khách hàng Việt, khi tháng 3.2022, dòng xe này đã bán được 2.373 chiếc, tăng 75% so với tháng 2.2022 và xuất sắc đứng ở vị trí thứ 2 trong Top 10 mẫu ôtô bán chạy nhất tháng.