Hyundai Stargazer X ra mắt đấu Mitsubishi Xpander: Giá chưa đến 500 triệu đồng, có an toàn chủ động, thiết kế hiện đại hơn

Phân khúc MPV 7 chỗ tiếp tục có sự cạnh tranh mạnh mẽ khi những cái tên mới liên tiếp mở bán ở thị trường Việt Nam. Trong đó, Hyundai Stargazer X sẽ là cái tên thay thế cho Stargazer tạo ra sự cạnh tranh với Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7.

Giá xe Hyundai Stargazer X

Phiên bản Giá bán Hyundai Stargazer Tiêu chuẩn 489 Hyundai Stargazer X 559 Hyundai Stargazer X Cao cấp 599

Hyundai Stargazer với 2 màu đặc biệt là Trắng mờ - Vàng mờ sẽ có giá bán lẻ cao hơn 3 triệu đồng. Xe sẽ có mặt tại hệ thống đại lý Hyundai trên toàn quốc từ đầu tháng 5/2024.

Hyundai Stargazer X có gì mới?

Về tổng thể thiết kế, Hyundai Stargazer X tỏ ra khá táo bạo khi kính chắn gió được thiết kế vát liền mạch với nắp capo kéo dài ra xuyên suốt tổng thể xe. Stargazer X được thiết kế mang tinh thần SUV với lưới tản nhiệt thiết kế mới tạo hình 3D mạ Crom, nắp capo dập nổi tạo nên vẻ gân guốc, mạnh mẽ.

Hyundai Stargazer X sở hữu kích thước lớn hơn Stargazer Tiêu chuẩn, với chiều dài và chiều rộng tăng thêm 35mm, chiều cao và khoảng sáng gầm tăng thêm 15mm, đem đến chiếc xe có kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao tương ứng 4.495 x 1.815 x 1.710 (mm) cùng khoảng sáng gầm xe 200(mm).

Chiếc xe mang cảm hứng thiết kế từ mẫu MPV đàn anh Staria với phần đầu xe nổi bật với thanh đèn LED trải dài toàn chiều rộng, trong khi ở phía dưới là cụm đèn pha full LED được thiết kế tách rời khá lớn chiếm gần hết cản trước. Xe sở hữu lưới tản nhiệt hình chữ nhật lớn, phần cản có thiết kế hình chữ X với các hốc gió trước hình thang.

Ở hai bên hông, Stargazer X sở hữu vòm bánh xe vuông vức, mâm xe hợp kim hiện đại với kích thước 17 inch Diamond Cut, tăng thêm 1 inch so với Stargazer Tiêu chuẩn cũng như phiên bản Stargazer đã được giới thiệu trước đây. Stargazer X dùng lốp có kích thước 205/50 R17, tối ưu cho cảm giác vận hành êm ái.

Ở phía sau, cụm đèn hậu tạo hình tam giác, kết hợp với kính chắn gió phía sau và được nối liền với nhau thông qua một thanh đèn LED tạo thành logo chữ H khổng lồ di động, giống như một số mẫu xe anh em gần đây trong gia đình các mẫu xe Hyundai. Xe còn được trang bị đèn phanh trên cao dạng LED, giúp đảm bảo tín hiệu an toàn khi vận hành trên đường.

Các điểm nhấn đáng chú ý khác bao gồm tay nắm cửa mạ Crom tích hợp nút bấm đóng/ mở khóa thông minh, gương chiếu hậu tích hợp xi-nhan…

Nội thất tiện nghi và hiện đại

Hyundai Stargazer X đạt chiều dài cơ sở 2.780mm lớn hàng đầu phân khúc. Kích thước này giúp xe sở hữu không gian nội thất tiện nghi, được bố trí các trang bị tiện ích một cách khoa học, tối ưu cho cả 7 chỗ ngồi, giúp mọi vị trí trên xe đều có được cảm giác thỏa mái nhất khi di chuyển.

Stargazer X sở hữu không gian hàng ghế được tối ưu lớn bậc nhất phân khúc, giúp dễ dàng để các vật dụng cần thiết khi tiến hành những chuyến đi.

Chiếc xe tiên phong trong phân khúc với sạc không dây chuẩn Qi tích hợp hệ thống làm mát giúp cải thiện công suất sạc lên đến 10W, đồng thời làm giảm tình trạng nóng máy điện thoại trong quá trình sạc. Đây cũng là chiếc xe đầu tiên trong phân khúc hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto không dây. Đồng thời, Stargazer X cũng là chiếc xe duy nhất trong phân khúc MPV cỡ nhỏ hiện nay tại thị trường Việt Nam được trang bị hệ thống âm thanh Bose cao cấp với 8 loa và amply rời mang tới trải nghiệm thực sự thú vị.

Xe được trang bị ghế ngồi bọc da, chống bụi bẩn trong quá trình sử dụng lâu dài. Các chi tiết da cũng xuất hiện kết hợp cùng chất liệu nhựa cao cấp trong cabin xe giúp tăng thêm phần lịch lãm. Bảng taplo xe nổi bật với màn hình đa thông tin và màn hình giải trí cảm ứng 10.25 inch điều khiển đa chức năng nằm ở vị trí trung tâm, tích hợp camera lùi. Phần đồng hồ thông tin dạng kĩ thuật số cũng được tái thiết kế với phần viền được làm gọn gàng hơn, giúp người lái nâng cao tầm quan sát.

Stargazer X đươc trang bị nút bấm khởi động Start/Stop Engine cùng chìa khóa thông minh. Đặc biệt hơn, xe cũng được trang bị chức năng khởi động từ xa thông qua một nút bấm trên chìa khóa. Chức năng này giúp tài xế có thể làm mát xe trước khi vận hành, giảm tình trạng sốc nhiệt gây khó chịu khi đỗ xe thời gian dài ngoài trời trong điều kiện nắng nóng như ở Việt Nam.

Hệ thống điều hòa tự động với khả năng làm mát nhanh và sâu, kết hợp cùng cửa gió cho hàng ghế sau đặt trên cao đem đến không gian dễ chịu cho cả 3 hàng ghế. Vô lăng xe tích hợp các nút điều khiển thông số cài đặt, chuyển nhạc, nhận cuộc gọi đảm bảo tính tiện lợi và an toàn khi vận hành.

Một điểm mới cải tiến của Stargazer X so với phiên bản trước đó là sự xuất hiện của phanh tay điện tử cùng Autohold. Chức năng này giúp việc dừng, đỗ xe khi tham gia giao thông trong môi trường đô thị được thoả mái và thuận tiện.

Xe được trang bị điều khiển hành trình Cruise Control, đèn chiếu sáng tự động, giới hạn tốc độ MSLA, cảm biến áp suất lốp TPMS, camera lùi, cảm biến lùi… Stargazer X chăm chút đặc biệt với từng vị trí trên xe khi tất cả chỗ ngồi đều được trang bị cổng sạc USB và khay để đồ, đem đến một không gian tiện nghi bậc nhất trong phân khúc. Tổng cộng, có đến 31 vị trí để chứa đồ dành cho hành khách trên xe.

Động cơ mượt mà, tiết kiệm cùng trang bị an toàn cao cấp

Hyundai Stargazer X được phân phối tại Việt Nam trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên, cỗ máy Smartstream G 1.5L mới, công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Khối động cơ này được trang bị kim phun kép, tích hợp hệ thống quản lí nhiệt thông minh, công nghệ cam thông minh CVVT cùng bơm nhiên liệu áp suất biến thiên. Buồng đốt của xe cũng được tối ưu cho tỉ số nén thích hợp, giúp Stargazer X đạt công suất mạnh mẽ nhất phân khúc mà vẫn đảm bảo yếu tố tiết kiệm nhiên liệu.

Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh) do Hyundai phát triển. Hộp số vô cấp iVT được cải tiến từ hộp số vô cấp CVT thông thường sẽ giúp khắc phục được các nhược điểm của CVT (Phản hồi chậm, tiếng ồn, trượt của đai sắt) và vẫn duy trì được những đặc tính ưu việt của CVT (độ mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu, linh hoạt trong phố).

Hyundai Stargazer X được trang bị đầy đủ những công nghệ an toàn cao cấp: chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống quản lí thân xe VSM cùng hệ thống an toàn 6 túi khí.

Stargazer X được nâng cấp ở hệ thống phanh với việc sử dụng phanh đĩa trên cả 4 bánh xe thay vì 2 như ở phiên bản trước. Đồng thời, xe cũng được bổ sung thêm cảm biến va chạm trước, giúp việc dừng đỗ xe trở nên thuận tiện và an toàn hơn.

Mẫu xe được phát triển trên nền tảng khung gầm K2 platform mới nhất của Hyundai Motor, phù hợp với tiêu chuẩn ASEAN NCAP thế hệ thứ 4. Nền tảng này được giới thiệu ra thị trường từ năm 2016, áp dụng cho các mẫu xe cỡ nhỏ, tối ưu cho cả các mẫu xe 3 hàng ghế. Hệ thống khung vỏ của Stargazer X được chế tạo bằng công nghệ luyện thép cường lực AHSS độc quyền, kết hợp với việc gia cố các vị trí chịu lực bằng các vật liệu chuyên dụng, giúp gia tăng độ cứng, chống vặn xoắn tốt hơn, giúp bảo vệ tối đa hành khách khi có sự cố va chạm theo các tiêu chuẩn an toàn hàng đầu mà vẫn giúp làm giảm khối lượng xe, tối ưu về chi phí vận hành.

Bên cạnh đó, hệ thống an toàn thông SmartSense của Hyundai Motor cũng được trang bị trên Stargazer X. Hệ thống này sử dụng camera phía trước cùng bộ xử lí chuyên dụng để nhận biết tình hình giao thông, đưa ra sự hỗ trợ kịp thời cho người lái đảm bảo an toàn. Gói an toàn SmartSense trên Stargazer X bao gồm:

- Hệ thống hỗ trợ cảnh báo & phòng tránh va chạm trước FCA: hệ thống này sẽ cảnh báo và hỗ trợ phanh tự động giúp giảm thiểu khả năng va chạm phía trước.

- Hệ thống hỗ trợ cảnh báo & phòng tránh va chạm điểm mù BCA: hệ thống này sẽ cảnh báo và hỗ trợ phanh tự động giúp giảm thiểu khả năng va chạm khi có xe xuất hiện tại điểm mù 2 bên hông xe.

- Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA: hệ thống này sẽ giúp xe tự động đi vào giữa làn đường, cũng như hỗ trợ giữ vô lăng mà người lái không phải liên tục điều chỉnh. Tuy nhiên, hệ thống yêu cầu người lái phải cầm vô lăng. Nếu cảm biến phát hiện người lái không có tác động lên vô lăng, hệ thống sẽ cảnh báo và sẽ ngắt nếu quá thời gian quy định.

- Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA: hệ thống sử dụng radar để phát hiện xe hay chướng ngại vật tiến tới khi lùi xe. Khi phát hiện vật thể, hệ thống sẽ cảnh báo và tác động phanh nếu nhận thấy có nguy cơ va chạm.

- Hệ thống đèn tự động thông minh AHB: Khi phát hiện xe ngược chiều, hệ thống đèn chiếu xa của xe sẽ tự động tắt chỉ bật chế độ cos chiếu gần. Khi không còn xe ngược chiều, hệ thống đèn chiều xa sẽ tự động được kích hoạt lại.

- Hệ thống cảnh bảo mở cửa an toàn SEW: khi dừng xe và chuẩn bị mở cửa, hệ thống sẽ sử dụng radar để quét và cảnh báo vật thể, phương tiện tiến vào gần vùng nguy hiểm khi mở của xe, giúp đảm bảo tính an toàn tối đa.

- Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế: hệ thống sẽ ghi nhận thời gian lái xe cũng như sự tập trung của tài xế và có những cảnh báo, yêu cầu nghỉ ngơi để tránh mệt mỏi, đảm bảo an toàn của hành trình.

Tại Việt Nam, Hyundai Stargazer X được Hyundai Thành Công phân phối với 3 phiên bản (Tiêu chuẩn, X và X Cao cấp) cùng 7 màu tùy chọn, trong đó 5 màu cơ bản là Trắng - Đỏ - Đen - Bạc - Xám và 2 màu đặc biệt là Trắng mờ - Vàng mờ. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước.

Ảnh TC Motor