Hyundai Tucson 2018 cũ, giá hơn 700 triệu đồng có nên mua?

Hyundai Tucson 2018 được bán ra với 4 phiên bản trang bị cả động cơ xăng và động cơ dầu có mức giá bán cạnh tranh. Qua đó tăng sức ép lên các đối thủ trong phân khúc xe SUV gầm cao 5 chỗ như Honda CR-V, Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Peugeot 3008…

Hyundai Tucson 2018 vẫn đang được săn tìm.

Đánh giá xe Tucson 2018, đây là phiên bản nâng cấp nhẹ về thiết kế và trang bị, được hãng Hyundai chuyển từ xe nhập khẩu nguyên chiếc sang xe lắp ráp trong nước. Tucson cũng là dòng xe trang bị động cơ dầu duy nhất trong phân khúc hiện nay, giúp những khách hàng yêu thích xe máy dầu tiết kiệm, mạnh mẽ thêm sự lựa chọn hài lòng.

Bảng giá bán xe Hyundai Tucson 2018 cũ, đã qua sử dụng:

BẢNG GIÁ XE HYUNDAI TUCSON 2018 CŨ, XE LƯỚT, XE ĐÃ QUA SỬ DỤNG Phiên bản Giá xe Tucson 2018 cũ Hyundai Tucson (xăng tiêu chuẩn) 671 Hyundai Tucson (xăng đặc biệt) 738 Hyundai Tucson (dầu đặc biệt) 790 Hyundai Tucson Turbo (đặc biệt) 783

Lưu ý: Bảng giá xe Hyundai Tucson 2018 trên đây chỉ mang tính chất tham khảo.

Đánh giá ưu điểm Hyundai Tucson 2018

Xét về ngoại hình thì Hyundai Tucson 2018 ghi điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên với phong cách thiết kế hiện đại và tạo điểm nhấn từ những đường gân dập chạy dọc thân xe, đặc biệt nếu bạn là người yêu thích sự hiện đại thì hệ thống đèn LED với thiết kế độc đáo nhưng không kém phần tinh tế sẽ khiến bạn hài lòng.

Nội thất bọc da, chỉnh điện cho cả ghế lái và hành khách, điều hòa tự động, cửa sổ trời Panorama, hệ thống giải trí đa kết nối, camera lùi tích hợp trên gương chống chói tự động là những ưu điểm rất đáng nói trên mẫu Tucson 2018 đang bán tại Việt Nam, bên cạnh đó, bạn những ưu điểm khác của Hyundai Tucson 2018 có thể kể đến như:

Cửa sổ trời toàn cảnh panorama, Phanh tay điện tử, Camera lùi định dạng cao, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau.

Đèn pha LED tự động bật/tắt với thiết kế độc đáo cùng công nghệ mở rộng góc chiếu sáng khi vào cua.

Hyundai Tucson 2018 được trang bị cốp điện thông minh, khi người lái chỉ cần đứng cạnh cốp sau trong vòng 3 giây sẽ tự động mở lên.

Trang bị 3 chế độ lái: Tiết kiệm (Eco) – Thông thường (Normal) – Thể thao (Sport) Ghế bọc da, thiết kế thể thao ôm trọn cơ thể người ngồi, Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ điều chỉnh điện 8 hướng.

Hệ thống giải trí tốt với màn hình cảm ứng trung tâm, tích hợp định vị dẫn đường bản đồ Việt Nam với nhiều tính năng tiện dụng.

Hệ thống điều hoà tự động với cửa gió hàng ghế sau, làm lạnh nhanh, ngăn để đồ có chức năng làm mát.

Trang bị an toàn đầy đủ so với các đối thủ: Chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ xuống dốc, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống trượt thân xe, 6 túi khí giúp.

Hyundai Tucson 2018 có mức tiêu hao nhiên liệu khá tốt, đặc biệt là phiên bản động cơ dầu 2.0L với mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp chỉ ở mức 5,2 L/100Km.

Hyundai Tucson 2018 cũng có những hạn chế nhất định.

Nhược điểm Hyundai Tucson 2018

Khi đánh giá kỹ hơn về mẫu Hyundai Tucson 2018 so với đối thủ Mazda CX5, ở phần trang bị an toàn, cả 2 mẫu xe đều có các trang bị an toàn cơ bản. Tuy nhiên, CX-5 vượt trội hơn Tucson ở nhiều tính năng an toàn tiên tiến như: cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hệ thống kiểm soát gia tốc, hệ thống Start/Stop động cơ. Bên cạnh đó, Tucson 2018 còn có một số hạn chế như:

Không có tuỳ chọn hệ dẫn động 4 bánh

Chất liệu trên Hyundai Tucson chưa mang lại cảm giác cao cấp

Động cơ dầu có mức tiêu hao nhiên liệu khá tốt, tuy nhiên lại khá chậm chạp khi cần bứt tốc

Chưa được trang bị tính năng cảm biến gạt mưa tự động

Không trang bị lẫy chuyển số trên vô-lăng

Không trang bị tính năng cảnh báo áp suất lốp.