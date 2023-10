Hyundai Tucson giảm giá về ngang VinFast VF 6: Cuộc đua liệu có cân sức?

Giá lăn bánh VF 6 thấp hơn 50-70 triệu đồng, càng đi càng tiết kiệm

Hyundai Thành Công vừa giảm giá sâu cho mẫu CUV hạng C Tucson, với mức giảm cao nhất lên tới 191 triệu đồng. Mặc dù gây hụt hẫng và bức xúc cho những khách hàng mua xe trước đó nhưng động thái này của hãng xe Hàn gần như là bắt buộc, khi mà đối thủ Mazda CX-5 cũng đã giảm sốc, đồng thời mẫu ô tô điện được rất nhiều người mong chờ là VinFast VF 6 đã chính thức ra mắt, bắt đầu nhận đặt cọc từ ngày 20/10 và giao xe ngay cuối năm nay.

Về giá niêm yết, mức giá mới của Hyundai Tucson máy xăng gần như tương đương với VF 6 phiên bản Plus. Cụ thể, Hyundai Tucson 2.0L Tiêu chuẩn hiện có giá 769 triệu đồng, trong khi VF 6 Plus thuê pin có giá 765 triệu đồng. Hyundai Tucson 2.0L Đặc biệt có giá 839 triệu đồng còn giá VF 6 Plus kèm pin là 855 triệu đồng.

So sánh giá niêm yết và giá lăn bánh của VinFast VF 6 Plus và Hyundai Tucson 2.0L.

Tuy nhiên, để xe đủ điều kiện lăn bánh trên đường, người dùng còn phải chi thêm các khoản thuế, phí để đăng ký, đăng kiểm cho xe. Do đó, tổng chi phí lăn bánh cho các mẫu ô tô sử dụng động cơ đốt trong thường cao hơn vài chục triệu cho đến cả trăm triệu đồng so với giá niêm yết, tùy từng dòng xe.

Đây chính là lợi thế đặc biệt của ô tô điện, khi hiện tại mức lệ phí trước bạ áp dụng cho loại xe này đang là 0%. Khách hàng mua ô tô điện gần như chỉ tốn thêm tiền phí cấp biển số và một số chi phí nhỏ cho bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí bảo trì đường bộ... là đã có thể lưu thông trên đường. Điều này giúp cho tổng chi phí sở hữu xe VF 6 thấp hơn Hyundai Tucson tới 50-70 triệu đồng ở thời điểm hiện tại. Mức chênh lệch này thậm chí có thể tăng lên gấp đôi trong thời gian tới, khi chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho xe động cơ đốt trong sản xuất, lắp ráp trong nước hết hiệu lực. Lúc đó, mức phí lăn bánh của Tucson và các dòng xe xăng khác sẽ phải cộng thêm 5-6% giá niêm yết.

Ngoài chi phí sở hữu ban đầu, chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng cũng được coi là một điểm mạnh của ô tô điện. Cụ thể, nếu mua xe không kèm pin, hàng tháng người dùng xe VF 6 chỉ phải trả 1,8 triệu đồng phí thuê pin, cộng thêm tiền sạc điện. Trong khi đó, nếu mua đứt pin, chủ xe chỉ phải tốn thêm tiền sạc điện, với mức trung bình khoảng 480 đồng/km.

Chi phí này chưa bằng 1/3 so với Tucson - mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp công bố là 7,13 lít/100km. Với giá xăng trung bình trong một năm trở lại đây là 22.895 đồng/lít, trung bình mỗi km, người dùng sẽ phải mất 1.632 đồng. Đây là con số lý tưởng, trên thực tế người dùng có thể sẽ phải chi nhiều tiền hơn cho mỗi km đi được.

Xe điện có chi phí vận hành, bảo trì bảo dưỡng tiết kiệm hơn hẳn xe xăng.

"Ô tô điện càng đi nhiều sẽ càng tiết kiệm" là khẳng định của chuyên gia ô tô Phạm Minh (WhatcarVN), sau khi có trải nghiệm với cả hai loại xe. Anh cho hay, chi phí xăng trung bình cho chiếc Mazda CX-5 mà anh đang đi là khoảng 2.200 đồng/km, gấp hơn 4 lần so với tiền điện tương ứng dành cho VF 6.

Đó là chưa kể, chi phí bảo trì, bảo dưỡng định kỳ của ô tô xăng cũng cao hơn từ 3 đến 4 lần so với ô tô điện, do ô tô điện có cấu tạo đơn giản, ít chi tiết phải thay mới thường xuyên và chu kỳ bảo dưỡng dài hơn xe xăng.

Sức mạnh động cơ và tính năng thông minh là ưu điểm tuyệt đối của xe điện

Thuộc phân khúc C nên vẻ bề ngoài của Hyundai Tucson tạo cảm giác to lớn, bề thế hơn so với VF 6. Tuy nhiên, do đặc thù của xe điện nên khoang nội thất của VF 6 rất rộng rãi, không khác biệt nhiều so với đối thủ.

Đặc biệt, thông số vận hành của động cơ điện trang bị trên VF 6 Plus mạnh hơn hẳn so với động cơ xăng 2.0L của Hyundai Tucson. Với công suất tối đa 150 kW (201 mã lực) và mô men xoắn cực đại lên tới 310 Nm, VF 6 mạnh hơn tới 30% so với Hyundai Tucson.

So sánh sức mạnh động cơ của VinFast VF 6 Plus và Hyundai Tucson 2.0L.

Nhận xét về khả năng vận hành của VF 6, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng (WhatcarVN) phân tích: "Với trọng lượng khoảng 1,7 tấn mà động cơ 200 mã lực, sức kéo 301 Nm thì chạy phê lắm. Xe nhỏ gọn, nhẹ, lanh lợi, chạy phố thì phải nói là nhất".

Ngoài yếu tố công suất, vận hành, theo vị chuyên gia, người dùng ô tô điện thường là những người có tư tưởng cấp tiến, hiện đại, thích khám phá những điều mới mẻ và có xu hướng sống kết nối. "Về xu hướng sống kết nối với thế giới Internet vạn vật (Internet of Things - IoT), xe điện làm được tốt hơn hẳn xe xăng", anh Thắng phân tích.

Đồng tình, các chuyên gia và người dùng xe điện đều nhìn nhận các tính năng thông minh, có thể cập nhật theo thời gian là điểm khác biệt rõ nét và là ưu điểm tuyệt đối của xe điện so với xe xăng. Theo công bố, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) của VF 6 sẽ lần lượt được trang bị và cập nhật hơn 20 tính năng, gấp đôi so với Hyundai Tucson. Gói VF Connect đặc sắc mà VinFast cung cấp cho người dùng VF 6 cũng có tới gần 40 tiện ích thông minh, nhiều hơn đối thủ gấp 3 lần.

VinFast VF 6 không chỉ mạnh hơn mà còn nhiều tính năng, trang bị thông minh hơn Hyundai Tucson.

Có thể kể đến những công nghệ chỉ xe điện mới có như trợ lý ảo VinFast hỗ trợ tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền, hay các chế độ xe thông minh như chế độ thú cưng, chế độ cắm trại... Tính năng giám sát xe từ xa thông qua VinFast App giúp người dùng chủ động trong việc nắm bắt tình trạng xe, đồng thời giúp kiểm soát xe an toàn và thuận tiện hơn.

Đặc biệt, trong khi xe động cơ đốt trong sẽ càng ngày càng xuống cấp và lạc hậu theo thời gian, xe điện sẽ ngày càng thông minh, hoàn thiện hơn. Người dùng VF 6 cũng như các dòng ô tô điện khác của VinFast sẽ thường xuyên được cập nhật phần mềm từ xa miễn phí, bổ sung tính năng, giúp chiếc xe trở nên hiện đại và thú vị hơn.

Như vậy, trong cuộc đua tưởng như không cân sức với những mẫu xe thuộc phân khúc C, VinFast VF 6 vẫn đang nắm giữ những lợi thế riêng của xe điện, mang đến cho khách hàng một lựa chọn chất lượng cao, chi phí hợp lý, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân.