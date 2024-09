IAEA kêu gọi Nga lập tức rút quân và chuyển giao nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cho Ukraine

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: UP.

Văn phòng báo chí của Bộ Năng lượng Ukraine cho biết, Đại hội đồng IAEA, trong phiên họp lần thứ 68, đã thông qua nghị quyết có tiêu đề "An toàn hạt nhân, an ninh và bảo đảm ở Ukraine" với 65 phiếu ủng hộ, do 52 quốc gia thành viên đồng tác giả.



Nghị quyết xác nhận rằng các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine (NPP), bao gồm cả nhà máy ở Zaporizhzhia (ZNPP), phải hoạt động dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Ukraine.

Trong khi chờ đợi ZNPP được đưa trở lại dưới sự kiểm soát của Ukraine, Nga có nghĩa vụ phải cấp quyền truy cập không hạn chế cho IAEA tới tất cả các cơ sở và thông tin tại nhà máy.

"Tài liệu này thể hiện sự ủng hộ đối với những nỗ lực tiếp theo của IAEA trong việc giải quyết các rủi ro an toàn hạt nhân ở Ukraine, đặc biệt trong bối cảnh quyết định của Tổng Giám đốc Cơ quan gửi các phái đoàn quan sát tới các trạm biến áp cao thế quan trọng cho hoạt động của các NPP của Ukraine.

Nghị quyết cũng ủng hộ việc tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật của IAEA cho Ukraine, nhằm đảm bảo hoạt động an toàn của các cơ sở hạt nhân của mình, cùng với sự hỗ trợ chính trị, tài chính và vật chất cho các chương trình liên quan" - Bộ Năng lượng Ukrainecho biết.

IAEA sẽ mở rộng sự hiện diện của các phái đoàn giám sát của mình ở Ukraine gồm cả các cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng đến an toàn của các NPP của Ukraine. Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh rằng không có lò phản ứng nào sẽ được khởi động lại trong bối cảnh cuộc chiến tiếp tục gây nguy hiểm cho an toàn và an ninh hạt nhân của ZNPP.

Đầu tháng 9 vừa qua, ông Grossi đã tới thăm ZNPP, tổ chức các cuộc đàm phán cấp cao và tiếp cận, đánh giá độc lập những diễn biến tại nhà máy.

Chuyến thăm của Tổng giám đốc IAEA diễn ra sau những gì ông gọi là "các sự cố đáng lo ngại sâu sắc gần đây" tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu và hiện do phía Nga kiểm soát, bao gồm một vụ hỏa hoạn bùng phát tại tháp làm mát của nhà máy và một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần cơ sở này vào đầu tháng 8.