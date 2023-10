Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên podcast "Changes with Annie Macmanus", nam diễn viên nổi tiếng Idris Elba đã mở lòng chia sẻ về cuộc hành trình của mình trong việc đối mặt và chiến thắng hội chứng "nghiện" công việc. Thành công này đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong cuộc sống của anh, giúp anh tìm kiếm được sự cân bằng giữa công việc và gia đình.

Idris Elba và hội chứng "nghiện" công việc

Idris Elba từng mắc chứng "nghiện" công việc. Ảnh: IT.

Idris Elba thừa nhận mình từng mắc thói quen làm việc quá độ và bị cuốn vào vòng xoáy của công việc. Anh đã tìm đến việc điều trị tâm lý vào năm ngoái để đối phó với vấn đề này. Trong cuộc trò chuyện với Macmanus, anh khẳng định lý do bản thân quyết định tìm sự giúp đỡ không phải là vì thấy có vấn đề với bản thân, mà vì một số thói quen không lành mạnh đã xuất hiện từ hội chứng "nghiện" công việc. Elba cho biết bản thân nhận thấy thành công trong sự nghiệp thường dẫn đến thúc đẩy anh làm việc nhiều hơn, điều này dẫn đến mất cân bằng trong cuộc sống.

Elba cũng chia sẻ về việc làm DJ, một sở thích ngoài giờ diễn xuất của anh. Anh thường tìm thấy thư giãn và sự thỏa mãn trong việc sáng tác âm nhạc cho các hợp đồng biểu diễn DJ của mình. Nam diễn viên cho biết, ngay cả đam mê cũng có thể biến thành công việc, đó là biểu hiện của việc "nghiện" được đắm chìm vào những hợp đồng, công việc. Điều này thường xuyên diễn ra ở những người không thể cân bằng được công việc và cuộc sống cá nhân.

Đam mê âm nhạc bỗng chốc biến thành công việc nghiêm túc của nam diễn viên. Ảnh: IT.

Idris Elba đặt ra mục tiêu cần phải bình thường hóa những hoạt động ngoài công việc giúp anh thư giãn. Nam diễn viên cho hay, đây là một lời nhắc nhở quý báu về tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân, cân bằng giữa công việc và cuộc sống và không để công việc trở thành niềm đam mê duy nhất.



Idris Elba sinh ngày 6/9/1972 tại Hackney, London, Anh. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình bằng việc tham gia vào các series truyền hình Anh như "The Bill" và "Absolutely Fabulous." Tuy nhiên, danh tiếng của anh bắt đầu tăng cao khi anh tham gia vào series truyền hình "The Wire" của Mỹ năm 2002, trong đó anh đóng vai Stringer Bell. Sau đó, Idris Elba đã tham gia vào nhiều dự án nổi tiếng khác như "Luther"; "Pacific Rim"; "Thor" và "Mandela: Long Walk to Freedom".

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Idris Elba cũng là một DJ và nhạc sĩ. Anh đã biểu diễn trong các sự kiện âm nhạc quốc tế và phát hành nhiều bản nhạc điện tử. Anh cũng là người sáng tạo ra các bản remix và hợp âm âm nhạc đa dạng.

Idris Elba đã nhận được nhiều đề cử và giải thưởng danh giá trong sự nghiệp diễn xuất của mình, bao gồm một Giải Emmy cho vai diễn trong series "Luther." Anh cũng đã được đề cử cho Giải Oscar cho tác phẩm diễn xuất của mình trong bộ phim "Beasts of No Nation." Ngoài công việc nghệ thuật, anh đã kết hôn và li dị hai lần và có hai con gái.