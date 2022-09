Idris Elba nói gì về thông tin trở thành điệp viên 007 - James Bond da màu đầu tiên?

Dựa trên tiểu thuyết kinh dị về điệp viên mang tính lịch sử của Ian Fleming, bộ phim James Bond đầu tiên được phát hành vào đầu những năm 1960, với Sean Connery vào vai siêu điệp viên quyến rũ. Kể từ đó, loạt phim đã phát hành thêm 24 bộ phim với chất lượng khác nhau, với một số diễn viên đảm nhận vai diễn này, bao gồm Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan và gần đây nhất là Daniel Craig. Sau lần xuất hiện đầu tiên trong "Casino Royale", Craig chia tay với vai diễn "No Time To Die" năm ngoái.

Idris Elba nói gì về thông tin trở thành James Bond da màu đầu tiên?

Trong một loạt phim đầu tiên, "No Time To Die" kết thúc bằng cái chết của James Bond, để lại cánh cửa rộng mở cho phần tiếp theo. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi Craig ra đi, nhiều người hâm mộ đã tập trung vào tương lai của nhượng quyền thương mại và ai sẽ đóng vai trò tiếp theo. Idris Elba đã nằm trong số những người dẫn đầu, ngay cả trước khi Craig tuyên bố ra đi, cùng với Tom Hardy, Tom Hiddleston, Richard Madden và Henry Cavill cũng nằm trong số những diễn viên từ lâu đã được người hâm mộ muốn anh đóng vai 007. Idris Elba gần đây đã bày tỏ rằng, anh ấy rất mệt mỏi khi liên tục được hỏi về việc đóng vai Bond sau "No Time To Die". Nam diễn viên đã chia sẻ một góc nhìn mới.

Idris Elba được người hâm mộ mong chờ vào vai James Bond. (Ảnh: SR).

Trong một cuộc phỏng vấn mới trên The Shop Podcast, Elba xác nhận rằng đóng vai Bond không phải là điều mà anh thực sự hứng thú. Anh giải thích rằng, mặc dù không thực sự phù hợp để trở thành 007 nhưng nam diễn viên vẫn rất vui khi được hâm mộ chọn là người đầu tiên "Black Bond - James Bond da đen", vì nó có ý nghĩa đối với sự phát triển của quá trình chọn vai.

"Nhập vai James Bond không phải là mục tiêu cho sự nghiệp của tôi. Tôi không nghĩ rằng, đóng vai Bond sẽ đáp ứng một số mục tiêu cá nhân của tôi. Mặc dù nó chắc chắn sẽ làm hài lòng rất nhiều người. Tôi sẽ không nói dối, tôi đến mọi nơi trên thế giới và tôi đang nói về các nền văn hóa khác nhau, họ luôn gọi là "Bond"", nam diễn viên "Beast" chia sẻ.

Idris Elba cho biết, anh không "thích" đóng vai James Bond. (Ảnh: IT).

Mặc dù tuyên bố của Idris Elba về việc không quan tâm đến vai diễn này chắc chắn sẽ khiến nhiều người hâm mộ thất vọng nhưng nam diễn viên này rõ ràng tin tưởng việc người hâm mộ chọn mình. Điều này có nghĩa là cánh cửa mở ra cho một diễn viên da đen khác có khả năng đảm nhận vai diễn này trong tương lai. "No Time To Die" giới thiệu vai diễn Nomi của nữ diễn viên Lashana Lynch, cô là người da đen đầu tiên đóng vai 007, đây đã là một thành tựu quan trọng, nhưng vai James Bond thực sự chỉ do nam giới da trắng đảm nhận. Với việc các nhà sản xuất Bond bày tỏ sự quan tâm đến việc "Bond 26" là một sự khởi đầu mới hoàn toàn cho nhân vật, cánh cửa chắc chắn sẽ mở ra để vai diễn trở nên đa dạng hơn trong tương lai.



Idris Elba có thể không coi mình là Bond, nhưng vai diễn này thực sự phù hợp với anh. Tuy nhiên, với việc anh hiện đã 50 tuổi và không xác định trở thành 007, điều đó cũng có vẻ ngày càng khó xảy ra.