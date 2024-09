Minh Quân, Ngọc Anh, Tùng Dương "cháy" hết mình trong đêm nhạc tôn vinh ngành Cơ yếu Việt Nam

Với kết cấu 3 chương, chương trình đưa khán giả đến với không gian nghệ thuật đa màu sắc. Chương I - "Sứ mệnh lịch sử" tập trung nêu bật sứ mệnh lịch sử thiêng liêng của ngành Cơ yếu Việt Nam gắn với truyền thống vẻ vang "Trung thành, Tận tụy, Đoàn kết, Kỷ luật, Sáng tạo"; Chương II - "Những chiến công thầm lặng" lại tái hiện những năm tháng gian khó nhưng rất đỗi hào hùng, gắn liền những chiến công và cả những hy sinh của lực lượng Cơ yếu Việt Nam để bảo đảm an toàn tuyệt đối tài liệu, kỹ thuật mật mã trong mọi tình huống. Chương III - "Hành trình vinh quang" mở ra tầm nhìn, khẳng định quyết tâm, khát vọng của lực lượng cơ yếu Việt Nam trong hành trình tiếp nối truyền thống vẻ vang, vượt qua những những thách thức mới về an ninh mạng, an toàn thông tin trong thời kỳ hội nhập quốc tế để vươn lên những tầm cao mới. Ảnh: T.Tùng