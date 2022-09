iPhone 14 Pro Max thiết kế "hình viên thuốc": Ý tưởng thiên tài, hứa hẹn "hốt bạc"

Apple cố gắng làm cho phần cắt "thông minh hơn", thay vì chỉ là một thiết kế tĩnh

Trong sự kiện Far Out vừa diễn ra, Apple đã trình làng một loạt sản phẩm mới trong đó nổi bật nhất là bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Mọi sự cách mạng đều nằm ở thiết kế màn hình. Năm nay, Apple loại bỏ thiết kế kiểu tai thỏ trên iPhone 14 Pro mà thay vào đó là thiết kế hình viên thuốc (lỗ camera mới mà Apple gọi là “Dynamic Island” - hòn đảo động).

Thiết kế này không phải là mới và chúng ta đã từng thấy nó trên điện thoại thông minh Android trước đây, nhưng Apple cố gắng làm cho phần cắt "thông minh hơn" bằng cách tận dụng nó để nó trở thành một phần chức năng hơn của điện thoại, thay vì chỉ là một thiết kế tĩnh hoặc trở ngại như với tai thỏ.

Phần cắt Dynamic Island của iPhone 14 Pro có cảm biến Face ID mới và nhỏ hơn, trong khi cảm biến ánh sáng xung quanh đã được chuyển xuống bên dưới màn hình. Apple cho biết camera True Depth mới sử dụng ít diện tích hơn 30% so với iPhone 13 Pro.

IPhone 14 Pro mới ra mắt có thiết kế hình viên thuốc năng động, hứa hẹn khả năng tương tác tốt hơn nhiều với các thông báo, cảnh báo, nội dung đa phương tiện và nhiều hơn thế nữa. Ảnh: @AFP.

Bình thường thì khu vực Dynamic Island là một phần khuyết trên màn hình để dành cho camera TrueDepth và các cảm biến. Trong các tình huống mở full màn hình như xem video, chơi game... phần khuyết này sẽ xuất hiện và che khuất một phần nội dung. Tuy nhiên, trong một vài tình huống nó sẽ thích ứng để hòa vào thông báo, hiển thị tạo ra các hiệu ứng hấp dẫn.

Với Dynamic Island, Apple đã khéo léo biến khiếm khuyết của iPhone 14 Pro thành điểm hấp dẫn người mua, điều mà bao năm nay các mẫu smartphone Android không làm được. Từ một điểm khuyết trên màn hình, Dynamic Island biến thành một tính năng hữu ích.

Để tận dụng tối đa sự thay đổi về thiết kế này, Apple đã đưa rất nhiều thông báo, trạng thái của iPhone lên xung quanh phần màn hình bao quanh Dynamic Island. Trong đó có thể kể đến một số thông báo từ cuộc gọi đến, xác thực FaceID, các tiện ích tương tác trên màn hình khóa của bạn và quyền truy cập vào điều khiển âm nhạc, hẹn giờ và các tính năng khác như điều chỉnh chặng đường chẳng hạn, v.v…,

Trong thế giới của Apple, Dynamic Island biến một không gian dường như đã chết thành một trung tâm thông báo nhỏ với các hình ảnh động riêng biệt cho bất cứ điều gì bạn đang làm trên điện thoại của mình, cho dù bạn đang sạc thiết bị, đặt hàng chia sẻ, thực hiện cuộc gọi hay nghe nhạc.

Nói rõ hơn, tính năng này sẽ giống như một tiện ích trên đầu màn hình chính của bạn, nơi bạn sẽ có thể xem các cảnh báo một cách ngắn gọn mà không làm bạn phân tâm khỏi những gì bạn đang làm trên điện thoại của mình.

Dynamic Island trên iPhone 14 Pro là một ý tưởng thiên tài cho việc cắt màn hình. Ảnh: @AFP.

Ứng dụng nào hỗ trợ Dynamic Island?

Apple đã giới thiệu một vài ứng dụng liên kết hỗ trợ Dynamic Island trong sự kiện này, nhưng nó chưa phải là danh sách độc quyền. Đây là những gì các chuyên gia nhìn thấy cho đến nay:

• Thời gian đến cho các dịch vụ chia sẻ xe như Lyft.

• Điều hướng từng chặng với Apple Maps.

• Thông tin liên hệ và thời lượng cuộc gọi cho các cuộc điện thoại.

• Phần trăm pin khi iPhone hoặc AirPods của bạn đang sạc.

• Ảnh bìa khi phát các bài hát từ Apple Music.

• Thanh toán bằng thẻ trực tuyến.

• Tỷ số thể thao.

• Thông tin chuyến bay.

• Thời lượng hẹn giờ.

• Thanh toán bằng Face ID.

• Tệp được gửi bằng AirDrop.

• Biểu tượng tắt tiếng.

Nếu bạn có hai thứ đang diễn ra trong nền, chẳng hạn như cuộc gọi điện thoại và bộ hẹn giờ, iPhone 14 Pro Dynamic Island sẽ chia thành hai thứ để hiển thị cho bạn thông tin cho cả hai hoạt động của bạn.

Các chuyên gia công nghệ quốc tế sẽ cập nhật danh sách này với nhiều tính năng hơn khi họ có thể thử nghiệm với Dynamic Island trên iPhone 14 Pro và Pro Max.

Apple gọi Dynamic Island của mình là một "cách mới thú vị để trải nghiệm iPhone"

Alan Dye của Apple cho biết: "Mỗi cảnh báo đều có nét đặc thù riêng để chúng ta dễ dàng nhận biết trong nháy mắt, và chúng luôn hiển thị hoạt động năng động". Dye còn cho biết, màn hình khóa của iOS 16 cũng sẽ hoạt động với tính năng Dynamic Island.

Apple gọi Dynamic Island của mình là một "cách mới thú vị để trải nghiệm iPhone." Đó là bởi vì bên cạnh việc thay đổi hình dạng động với các cảnh báo, thông báo và phương tiện phát mới, Dynamic Island còn là nơi cư trú của các nút chuyển đổi truy cập nhanh cho phương tiện, phụ kiện được kết nối và điểm phát sóng di động. Nó sẽ dễ dàng cho phép người dùng chuyển sang các ứng dụng này hoặc tương tác với các tính năng một cách dễ dàng bằng cách chạm vào các biểu tượng nhỏ trên Dynamic Island mà không thực sự phải mở ứng dụng ở chế độ toàn màn hình. Do đó, Dynamic Island có thể được coi là hơi tương tự như Touch Bar bị bỏ rơi của MacBook Pro .

Apple gọi Dynamic Island của mình là một "cách mới thú vị để trải nghiệm iPhone. Ảnh: @AFP.

Bản cắt mới sẽ cải thiện chức năng người dùng và có thể là một trong những tính năng iPhone thú vị nhất mà chúng ta được thấy trong vài năm qua.

Dynamic Island sẽ hoạt động ở các bản cũ?

Tất cả điều này có thể thực hiện được nhờ những thay đổi phần cứng bên trong iPhone 14 Pro và có hai thành phần: Thứ nhất, bản thân thiết kế màn hình là yếu tố then chốt. Vị trí của phần cắt đã di chuyển và trông gọn gàng hơn, trong khi các cảm biến tiệm cận đã di chuyển ra phía sau màn hình - đây là lần đầu tiên Apple làm điều này. Thứ hai, nó có thể xảy ra (và dành riêng cho các mẫu iPhone 14 Pro) do sự hiện diện của chip A16 Bionic. Vì những lý do này, không có cơ hội để nó đến với các mẫu iPhone cũ hơn, hoặc thậm chí là iPhone 14 và iPhone 14 Max cơ bản.