iPhone 14 ra mắt, người dùng ngỡ ngàng với thiết kế "hình viên thuốc"

Rạng sáng nay (9/8/2022), Apple đã chính thức giới thiệu iPhone 14 series tại sự kiện Far Out, cùng với đó là ba mẫu Apple Watch và AirPods Pro thế hệ thứ hai. Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng iFan.

Thiết kế mới của iPhone 14 series

Trong thế hệ điện thoại cao cấp mới nhất, có phiên bản iPhone 14 không thay đổi thiết kế so với trước, nhưng cũng có những phiên bản đắt giá nhất được cải tiến ấn tượng.

iPhone 14 và 14 Plus không thay đổi thiết kế so với iPhone cũ. Tuy nhiên, điểm nhấn đến từ hai bản Pro với ngoại hình ấn tượng hơn. Theo đó, bộ đôi sản phẩm này đã loại bỏ "tai thỏ" và thay thế bằng hình khuyết dạng viên thuốc và được Apple gọi là Dynamic Island.

iPhone 14 Pro và 14 Pro Max với thiết kế mới. Ảnh Apple.

Đây là cải tiến được mong chờ nhất bởi màn hình "tai thỏ" đã áp dụng trên 4 đời iPhone là luôn bị coi là nhược điểm lớn với trải nghiệm không gian màn hình của máy.

Hơn nữa, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max cũng được nâng cấp hiệu năng khi sử dụng chip xử lý A16 Bionic mạnh mẽ, màn hình sáng hơn, pin tốt hơn và camera sau nâng cấp lên 48 megapixel thay vì 12 megapixel như trước.

Ngoài ra, Apple còn bổ sung tính năng màn hình luôn bật Always-On Display hoàn toàn mới lên hai sản phẩm cao cấp này. Điều đó đồng nghĩa, dù màn hình iPhone 14 Pro và Pro Max ở trạng thái khóa, máy vẫn hiển thị hình ảnh tối, các thông tin như đồng hồ, ngày giờ,..



Hồi sinh bản Plus trên iPhone 14, giá không đổi

Hướng đến người dùng cơ bản, Apple không nâng cấp 2 bản tiêu chuẩn quá nhiều so với đời cũ.

Phone 14 và 14 Plus mới ra mắt. Ảnh Apple.

Theo đó, thay đổi lớn nhất là việc "Táo khuyến" đã loại bỏ phiên bản mini và thay bằng bản Plus có màn hình 6,7 inch. Đây là lần hồi sinh bản Plus kể từ đời iPhone 8 Plus năm 2017.

iPhone 14 và Plus có cấu hình cơ bản khi vẫn sử dụng chip Apple A15 và màn hình tai thỏ như thế hệ trước. Điểm nâng cấp đến từ camera có khả năng chụp thiếu sáng nhưng vẫn có độ phân giải 12 megapixel. Trong khi đó, máy ảnh selfie TrueDepth 12 megapixel có thể tự động lấy nét là điểm mới.

Về giá bán, tại Mỹ, iPhone 14 có giá 799 USD và iPhone 14 Plus là 899 USD. Giá iPhone 14 Pro 999 USD và Pro Max là 1.099 USD.

Hiện nay, Người dùng có thể đặt trước iPhone 14 từ ngày 9/9 và nhận máy từ 16/9, riêng bản Plus sẽ nhận máy vào ngày 7/10.

Người dùng nói gì về iPhone 14 series?

Sau khi iPhone 14 series ra mắt, trên khắp các diễn đàn công nghệ, đã có nhiều bình luận, ý kiến của người dùng cũng như chuyên gia về thế hệ điện thoại mới này.

"Apple tiếp tục "hút máu" người dùng, về đến Việt Nam phải gần 30 triệu đồng cho iPhone 14 và 14 Plus nhưng vẫn dùng chip cũ, thiết kế không thay đổi gì so với iPhone 13. Thế thà rằng mua iPhone 13 cho rẻ chứ sao phải bỏ đống tiền mua máy mới làm gì?", người dùng Anh Quân chia sẻ.

Cùng chung ý kiến, người dùng Vy Anh cho rằng: "Doanh số tốt là lý do Apple ít thay đổi iPhone 14, bán vẫn chạy thì sao phải mất công, vắt óc nghĩ thiết kế làm gì".

Ở chiều ngược lại, vẫn nhiều người dùng tỏ ra hứng thú với 2 phiên bản iPhone 14 Pro và Pro Max.

"Cuối cùng sau 4 năm, iPhone 14 cũng bỏ được cái tai thỏ khó chịu, màn hình rộng hơn, trải nghiệm sẽ đã hơn đây. Mình đã sẵn sàng thanh lý iPhone 13 Pro Max để lên đời", tài khoản Hoàng Nguyễn bình luận.

Nhìn trên góc độ người làm nghề, một trong những người buôn bán iPhone lâu năm, anh Quân cho rằng: "iPhone 14 vẫn sẽ là dòng sản phẩm bán chạy trong thời gian tới, đơn giản iPhone vẫn là sự khác biệt trong thế giới smartphone hiện nay. Tuy nhiên, với mức giá rẻ, màn hình kích thước lớn và dù có tai thỏ thì dự kiến iPhone 14 Plus vẫn là phiên bản bán chạy nhất thôi".