iPhone 14 Pro, Pro Max sắp thiếu hàng trầm trọng

Các dòng iPhone 14 cao cấp sẽ thiếu hàng trong thời gian tới. Ảnh: CMH

Hôm 2.11, trong nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19, Trung Quốc đã ra lệnh phong tỏa trong vòng 7 ngày ở quanh khu vực nhà máy chính thuộc sở hữu của tập đoàn công nghệ Foxconn tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Đây là một nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới.

Foxconn cho biết trong một tuyên bố rằng chính quyền tỉnh Hà Nam "sẽ hoàn toàn hỗ trợ Foxconn ở Hà Nam như mọi khi”. "Foxconn đang làm việc với các bên liên quan trong nỗ lực phối hợp để dập dịch và tiếp tục sản xuất với công suất tối đa càng nhanh càng tốt”, Foxconn cho biết với Reuters hôm 7.11.

Trong một tuyên bố được đưa ra cùng thời điểm, Apple cho biết họ dự kiến lượng hàng iPhone 14 Pro và iPhone Pro Max sẽ thấp hơn so với dự đoán trước đó vì các hạn chế COVID-19 tạm thời làm gián đoạn sản xuất ở Trịnh Châu. “Cơ sở sản xuất iPhone tại Trịnh Châu đang hoạt động với công suất giảm đáng kể. Khách hàng sẽ phải chờ đợi lâu hơn để nhân được những sản phẩm mới mà mà mình mong chờ”, Apple nhấn mạnh với Reuters.

Foxconn là nhà sản xuất iPhone lớn nhất của Apple, chiếm 70% lượng iPhone xuất xưởng trên toàn cầu, bao gồm các mẫu iPhone 14. Nó sản xuất hầu hết điện thoại tại nhà máy Trịnh Châu, nơi có hơn 200.000 công nhân đang làm việc, mặc dù họ còn có các cơ sở sản xuất nhỏ hơn ở Ấn Độ và miền nam Trung Quốc.

Trong tháng 10, Foxconn đã đạt doanh số bán hàng tăng 40,97% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục trong cùng kỳ nhưng giảm 5,56% so với tháng 9.2022. Trước đó theo dự báo của Reuters, sản lượng iPhone có thể giảm tới 30% trong tháng 11 do chính sách kiểm soát COVID-19 chặt chẽ của Trung Quốc.