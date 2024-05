ISW cảnh báo động thái của ông Putin kéo dài chiến sự Ukraine và xấu hơn nữa

Tổng thống Nga Putin và Tướng Shoigu. Ảnh: Getty Images.

Hôm 12/5, Tổng thống Nga Putin thay đã bổ nhiệm ông Andrey Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga thay thế cho Đại tướng Sergey Shoigu, chuyển ông Shoigu sang vị trí Thư ký Hội đồng An ninh Nga thay thế ông Nikolai Patrushev.

Theo báo cáo phân tích của ISW, những cuộc cải tổ cấp cao sau cuộc bầu cử tổng thống Nga cho thấy một cách thuyết phục rằng ông Putin đang thực hiện những bước quan trọng nhằm huy động nền kinh tế và cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga để hỗ trợ cuộc chiến kéo dài ở Ukraine và có thể chuẩn bị cho cuộc đối đầu trong tương lai với NATO.

ISW nói thêm rằng nhiệm kỳ kéo dài gần một thập kỷ của Belousov với tư cách là bộ trưởng kinh tế trong chính phủ Nga và sự tham gia gần đây của ông trong việc quản lý nhiều dự án máy bay không người lái và công nghiệp quốc phòng đổi mới khác nhau đã giúp ông chuẩn bị tốt cho vai trò lãnh đạo bộ máy Bộ Quốc phòng Nga, hiện đang ở một vị trí đầy thách thức. .

Báo cáo cho biết: "Belousov nổi tiếng là một nhà kỹ trị hiệu quả và các nguồn tin nội bộ khẳng định rằng ông ấy có mối quan hệ tích cực với Putin".

ISW nói thêm rằng, ngoài việc thay thế ông Shoigu vào vị trí Thư ký Hội đồng An ninh, Putin chủ yếu cải tổ những người đứng đầu các cơ quan an ninh lớn của Nga, cho thấy rằng ông vẫn giữ được cốt lõi là các quan chức an ninh trung thành.

Người thay thế ông Shoigu, ông Belousov, là một nhà kinh tế có ít kinh nghiệm quân sự và sẽ gây ngạc nhiên cho một số người.

Nhưng theo quan điểm của các nhà phân tích khác, động thái này cho thấy Tổng thống Putin đang tìm cách điều chỉnh nền kinh tế Nga chặt chẽ hơn với nỗ lực chiến tranh.

Người phát ngôn báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết đề xuất bổ nhiệm một dân sự cho thấy vai trò của bộ trưởng quốc phòng được kêu gọi "đổi mới".

Ông cho rằng Nga ngày càng trở nên giống Liên Xô vào giữa những năm 1980, khi phần lớn GDP được chi cho chi tiêu quân sự. Do đó, cần phải đảm bảo rằng chi tiêu quân sự được lồng ghép tốt hơn vào nền kinh tế tổng thể của Nga, ông nói thêm.

"Người cởi mở hơn với những đổi mới là người sẽ giành chiến thắng trên chiến trường" - Peskov nói.

Biên tập viên BBC tiếng Nga Steve Rosenberg nói rằng việc có một nhà kinh tế làm bộ trưởng quốc phòng mới phản ánh những ưu tiên đang thay đổi của Điện Kremlin. Nền kinh tế Nga hiện đang trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh, vì vậy điều quan trọng là Bộ Quốc phòng phải có đủ tiền để tài trợ cho cuộc chiến.

Theo các quan chức chính phủ giấu tên được trang web độc lập The Bell của Nga trích dẫn, ông Belousov được coi là "người bảo vệ nhà nước theo đường lối cứng rắn, người tin rằng Nga đang bị kẻ thù bao vây".

Giống như Tổng thống Putin, ông thân thiết với Giáo hội Chính thống Nga. Ông được cho là một người đam mê võ thuật - cũng như Tổng thống Putin - người từng tập karate và môn thể thao chiến đấu sambo của Nga khi còn trẻ.

Trước khi trở thành phó thủ tướng, ông đã làm trợ lý cho ông Putin vài năm. Trước đó, ông là bộ trưởng phát triển kinh tế.

Ông được cho là thành viên duy nhất trong đoàn tùy tùng kinh tế của tổng thống ủng hộ việc sáp nhập Crimea vào năm 2014.