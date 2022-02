Jake Gyllenhaal nói gì khi bị fan Taylor Swift "bắt nạt" trực tuyến?

MV "All Too Well" của Taylor Swift.

Taylor Swift và nam tài tử Jake Gyllenhaal từng có mối tình ngắn ngủi trong 3 tháng, từ tháng 10/2010 đến tháng 1/2011. Jake Gyllenhaal là một trong những mối tình chóng vánh nhưng sâu đậm của Taylor. Dù không công khai lý do nhưng thông qua những bài hát cô nàng sáng tác về Jake sau chia tay như We Are Never Getting Back Together hay All Too Well fan đều hiểu được cả hai chia tay vì sự khác biệt trong tính cách.

Cuối năm 2021, Taylor Swift mang All Too Well trở lại với một phiên bản hoàn toàn mới - một phim ngắn dành cho version 10 phút của All Too Well.

Taylor Swift và nam tài tử Jake Gyllenhaal khi còn mặn nồng. (Ảnh: Variety).

Mới đây, Jake Gyllenhaal cho biết trong một cuộc phỏng vấn mới với tạp chí Esquire rằng, anh không khó chịu với Taylor Swift về phiên bản mở rộng của All Too Well được phát hành vào mùa thu năm ngoái. Bài hát gốc ra mắt vào tháng 10/2012 được nhiều người coi là bài hát hay nhất của Taylor Swift.

Người hâm mộ từ lâu đã suy đoán rằng album mới nhất của Taylor có tên Red bao gồm các sự kiện trong mối quan hệ kéo dài 3 tháng của Swift và Gyllenhaal. Phần mở rộng All Too Well đã được phát hành với một đoạn phim ngắn đi kèm làm dấy lên suy đoán về vai trò của Gyllenhaal trong nỗi đau và sự thất vọng của Swift. Gyllenhaal đã phải nhận nhiều chỉ trích từ những người hâm mộ Swift trực tuyến.

"Không liên quan gì đến tôi. Đó là về mối quan hệ của cô ấy với người hâm mộ, là các thể hiện của cô ấy. Các nghệ sĩ khai thác trải nghiệm cá nhân để lấy cảm hứng và tôi không o ép hay trách cứ bất cứ ai về điều đó", Gyllenhaal nói khi được hỏi về MV All Too Well.

MV "All to Well" của Taylor Swift. (Ảnh: Poster).

Gyllenhaal đã tắt bình luận trên Instagram của mình giữa cơn bão truyền thông chào mừng bản phát hành mở rộng All Too Well, khiến nhiều người cho rằng anh đang bị ảnh hưởng bởi hành vi quấy rối trực tuyến.

"Tại một số thời điểm, tôi nghĩ rằng điều quan trọng khi những người ủng hộ trở nên quá đáng là chúng ta phải có trách nhiệm yêu cầu họ cư xử văn minh và không cho phép bắt nạt trực tuyến nhân danh người khác.

Điều đó yêu cầu một câu hỏi triết học sâu sắc hơn. Không phải về bất kỳ cá nhân nào, mà là vấn đề chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã đưa vào thế giới, những đóng góp của chúng ta cho thế giới.

Câu hỏi của tôi là: Đây có phải là tương lai của chúng ta không? Sự tức giận và chia rẽ có phải là tương lai của chúng ta không? Hay chúng ta có thể được ủng hộ và ủng hộ người khác để tìm được sự đồng cảm trong khi đối thoại với nhau? Đó là điều mà chúng ta nên bàn tới", anh nói.

Khi được hỏi liệu anh ấy đã từng nghe Red của Taylor Swift chưa? Gyllenhaal trả lời: "Tôi chưa hề nghe". Red ra mắt ở vị trí số một trên bảng xếp hạng Billboard, trong khi All Too Well cũng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.