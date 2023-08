Trong một diễn biến bất ngờ, nữ ca sĩ nổi tiếng K-pop Jisoo (BLACKPINK) và diễn viên tài năng Ahn Bo Hyun đã chính thức xác nhận họ đang có mối quan hệ tình cảm. Tin tức này đã được xác nhận bởi cả YG Entertainment, công ty quản lý của Jisoo, và FN Entertainment, đại diện cho Ahn Bo Hyun.

Jisoo (BLACKPINK) và diễn viên Ahn Bo Hyun xác nhận hẹn hò

Jisoo (BLACKPINK) và diễn viên Ahn Bo Hyun xác nhận hẹn hò. Ảnh: IT.

Một người phát ngôn của YG Entertainment đã chia sẻ tin vui này với truyền thông vào ngày 3 tháng 8 theo giờ Hàn Quốc, nói rằng: "Jisoo và Ahn Bo Hyun đang tìm hiểu nhau với mục đích tốt đẹp. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ ấm áp từ mọi người". FN Entertainment cũng đưa ra một tuyên bố tương tự, thừa nhận mối quan hệ này và mong được sự hỗ trợ từ các fan hâm mộ.

Thông tin về mối quan hệ của họ được truyền thông độc quyền đưa tin đầu tiên bởi tờ Dispatch. Theo thông tin từ truyền thông, cặp đôi thường xuyên được nhìn thấy cùng nhau tận hưởng thời gian rảnh rỗi tại nhà của Jisoo ở Yongsan mỗi khi cô trở về Hàn Quốc.

Mối quan hệ của cả hai được Dispatch công khai. Ảnh: Dispatch.

Sự chênh lệch tuổi tác giữa hai ngôi sao này mang đến một khía cạnh thú vị cho mối quan hệ của họ. Ahn Bo Hyun, sinh năm 1988, năm nay 35 tuổi, trong khi Jisoo năm nay 28 tuổi, sinh năm 1995. Mặc dù chênh lệch tuổi 7 năm, cặp đôi này đã tìm thấy một sự kết nối vượt qua tuổi tác.

Cả Jisoo và Ahn Bo Hyun đều ra mắt vào năm 2016, với Ahn Bo Hyun gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn trong bộ phim "Hiya". Sau đó, anh tiếp tục được biết tới qua các phim như "Hậu duệ mặt trời", "See You At My 19th Life", "Itaewon Class", "Her Private Life", "My Name"... Anh có gương mặt đẹp, yêu thích quyền anh. Tài tử có đời tư rất kín tiếng.

Trong khi đó, Jisoo đi người hâm mộ vào lòng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng K-pop BLACKPINK.