Chia sẻ với truyền thông, tài tử Danny Glover cho biết đây là lần đầu ông đến Việt Nam. Ông nhận thấy người Việt Nam rất nồng hậu và nhiệt tình.



Tài tử Danny Glover đến Việt Nam 2/8. Ảnh: VTC

Trong chuyến đi lần này, Danny Glover đến thăm văn phòng UNICEF tại Hà Nội, gặp gỡ và trò chuyện với Trưởng Đại diện UNICEF Rana Flowers về các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em ở Việt Nam.

"Tôi đã có cơ hội được trò chuyện với văn phòng UNICEF và chứng kiến những công việc mà họ đang triển khai tại Hà Nội. Và những hoạt động đó theo tôi là rất ý nghĩa và nhân văn", Danny Glover chia sẻ.

Danny Glover là diễn viên, nhà sản xuất và nhà hoạt động chính trị người Mỹ. Ông được biết đến rộng rãi với vai chính Roger Murtaugh trong loạt phim Lethal Weapon. Ông cũng đóng vai chính trong The Color Purple, To Sleep with Anger, Predator 2, Angels in the Outfield, và Operation Dumbo Drop...

Danny Glover từng nhận được nhiều giải thưởng vì sự nghiệp điện ảnh. Ảnh: FBNV

Ông đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm Giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh vì sự cống hiến của họ trong nhiều thập kỷ làm phim và hỗ trợ nhân đạo, Giải thưởng của Chủ tịch NAACP và Huân chương Hữu nghị Quốc gia Cuba của Hội đồng Nhà nước Cuba.

Ngoài ra, ông nhận được đề cử cho giải Primetime Emmy, giải Grammy và giải Daytime Emmy. Năm 2023, Danny được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Âm nhạc & Giải trí của người da màu.



Danny Glover hiện là đại sứ thiện chí cho UNICEF. Là một nhà hoạt động thiện nguyện, ông có nhiều nỗ lực cho Chương trình Phát triển Liên hợp quốc và ủng hộ việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe, giáo dục ở Mỹ, châu Phi.