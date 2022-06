Theo Variety, ngày hôm qua, Justin Bieber đã chia sẻ trên Instagram của mình về một loại virus khá nghiêm trọng đã làm tê liệt một nửa khuôn mặt của anh. Đây là lý do khiến các buổi diễn ở Toronto và D.C. bị hủy bỏ vào đầu tuần này. Nam ca sĩ Baby đang mắc phải hội chứng Ramsay Hunt, một loại virus hiếm gặp ảnh hưởng đến các dây thần kinh ở mặt và có thể gây liệt cơ mặt.

Justin Bieber bị liệt cơ mặt vì virus hiếm. (Ảnh: Variety).

"Như các bạn có thể thấy, con mắt này không hề chớp. Tôi không thể cười. Lỗ mũi cũng không thể di chuyển. Tôi bị tê liệt hoàn toàn một bên mặt.

Vì vậy, đối với những người thất vọng vì việc tôi hủy các buổi biểu diễn tiếp theo, tôi thực sự không có khả năng thực hiện. Bạn có thể thấy điều này là khá nghiêm trọng", Justin chia sẻ.

Tuy nhiên, nhìn chung, nam ca sĩ lạc quan và có thái độ tích cực với việc sẽ trải qua liệu pháp và các bài tập để vượt qua căn bệnh của mình và "đưa khuôn mặt của tôi trở lại như cũ".

"Nó sẽ trở lại bình thường. Chúng tôi chưa biết sẽ mất bao nhiêu thời gian, nhưng sẽ ổn thôi. Tôi hy vọng và tin tưởng Chúa, tôi cho rằng, tất cả đều có lý do. Tôi không chắc đó là gì ngay bây giờ. Nhưng trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ nghỉ ngơi", nam ca sĩ tâm sự.

Justin Bieber hoãn lưu diễn vì mắc bệnh lạ

Đã có những phản ứng tiêu cực với lý do mơ hồ được đưa ra cho việc hoãn buổi biểu diễn của Justin Bieber vào đầu tuần này, đây có lẽ là lý do khiến Justin Bieber cảm thấy cần phải chứng minh rằng anh ấy thực sự bị bệnh. "Do một căn bệnh không liên quan đến Covid-19, Justice Tour đã hoãn các buổi trình diễn ở Toronto trong tuần này", một thông báo từ Scotiabank Arena, nơi biểu diễn của ca sĩ, được đăng trước khi Justin chia sẻ về căn bệnh của anh.

Những người đã tham dự buổi hòa nhạc của Bieber ở Brooklyn, New York vào tuần trước nói với Variety rằng, nam ca sĩ đã có một buổi biểu diễn ổn định và không có biểu hiện giống như những gì trong bài đăng trên Instagram, mặc dù anh ấy có chút thiếu sôi động hơn bình thường.

Cơ mặt bên phải của Justin Bieber bị liệt. (Ảnh: IG).

Theo trang web Mayo Clinic, hội chứng Ramsay Hunt xảy ra khi một đợt bùng phát bệnh zona ảnh hưởng đến dây thần kinh mặt gần một trong hai tai của bạn. Ngoài phát ban zona gây đau đớn, hội chứng Ramsay Hunt có thể gây tê liệt mặt và giảm thính lực ở tai bị ảnh hưởng. Bệnh do cùng một loại vi rút gây bệnh thủy đậu gây ra, vẫn còn trong các dây thần kinh ngay cả khi bệnh thủy đậu đã khỏi và có thể phát trở lại nhiều năm sau đó. Nếu không được điều trị kịp thời có thể gây tổn thương thính giác vĩnh viễn. Ngay cả khi được điều trị sớm, hội chứng này có thể cực kỳ đau đớn, kéo dài trong vài tháng và gây mất thính lực trong thời gian ngắn.

Chuyến lưu diễn Bắc Mỹ của Justin Bieber dự kiến bao gồm hai ngày tại Madison Square Garden, trước khi kết thúc ở Los Angeles vào ngày 3/7. Sau đó, nam ca sĩ bắt đầu một loạt các buổi biểu diễn ở châu Âu và Nam Phi vào tháng 8 và chuyển tới Úc và New Zealand trong đợt cuối năm.