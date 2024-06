Justin Timberlake xuất hiện sau scandal say rượu lái xe

"Tuần qua thực sự khó khăn, tôi biết đôi khi mọi người rất khó để yêu tôi, nhưng các bạn vẫn luôn yêu thương và tôi cũng yêu các bạn", anh chia sẻ tại United Center ở Chicago vào tối thứ ngày 21/6, sau một khoảng nghỉ dài tràn ngập tiếng reo hò cổ vũ từ khán giả.

Sau đó, anh cùng ban nhạc biểu diễn ca khúc "Selfish", đĩa đơn đầu tiên từ album mới nhất của anh, "Everything I Thought It Was". Dù không xin lỗi rõ ràng hay nhắc trực tiếp đến sự cố, nhưng tình cảm của anh dường như đã được ngầm hiểu bởi nhiều khán giả có mặt.

Vào sáng thứ 18/6, Timberlake, 43 tuổi, bị bắt tại Sag Harbor trên đảo Long Island, New York, và đã được bảo lãnh tại tòa vào buổi sáng mà không cần đóng tiền sau khi bị buộc tội lái xe khi say rượu.

Justin Timberlake đã gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ trong buổi hòa nhạc đầu tiên sau khi bị bắt vì lái xe khi say rượu vào đầu tuần này. Ảnh: IG.

Theo báo cáo của cảnh sát, một sĩ quan cảnh sát đã phát hiện chiếc BMW 2025 màu xám của Timberlake lạng lách khỏi làn đường và vượt đèn đỏ. Viên cảnh sát đã dừng xe và nhận thấy Timberlake có đôi mắt "đỏ ngầu và đờ đẫn", hơi thở có "mùi cồn nồng nặc" và dáng đi không vững.

Nam ca sĩ đã thực hiện một loạt bài kiểm tra tỉnh táo tại hiện trường, bao gồm đi thẳng và đứng bằng một chân, nhưng đã "thực hiện kém" theo báo cáo. "Tôi đã uống một ly martini và đi theo bạn bè về nhà", Timberlake nói với viên cảnh sát. Anh cũng từ chối ba lần yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn bằng máy đo.

Năm vừa qua là một năm đầy khó khăn đối với Jusstin Timberlake. Album mới nhất của anh không đạt được thành công như mong đợi, các buổi biểu diễn trong tour diễn "The Forget Tomorrow World Tour" cũng không thu hút được nhiều khán giả. Vai diễn của anh trong bộ phim kinh dị "Reptile" của Netflix cũng bị giới phê bình đánh giá thấp.

Những khó khăn này trái ngược hoàn toàn với những gì Timberlake đã đạt được trong quá khứ. Anh từng là một thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc NSYNC và sau đó đã có một sự nghiệp solo thành công với những bản hit như "Senorita" và "SexyBack".

Sự việc bắt giữ vì lái xe khi say rượu càng làm trầm trọng thêm những vấn đề mà Timberlake đang phải đối mặt. Nhiều người cho rằng đây là hậu quả của những hành động trong quá khứ của anh, đặc biệt là đối với Britney Spears và Janet Jackson.

Hiện Timberlake đang trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Forget Tomorrow" để quảng bá cho album mới nhất của mình, "Everything I Thought It Was", được phát hành vào tháng Ba. Tiếp theo, anh sẽ biểu diễn tại United Center của Chicago vào thứ Sáu và thứ Bảy, rồi đến Madison Square Garden của New York vào tuần tới. Chặng Bắc Mỹ của chuyến lưu diễn sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 7 tại Kentucky; sau đó anh sẽ đến châu Âu từ cuối tháng 7 đến tháng 9 trước khi trở lại Bắc Mỹ vào tháng 10, với ngày cuối cùng dự kiến là ngày 20/12 tại Kansas City.