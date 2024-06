"Chàng trai vàng" nước Mỹ - Justin Timberlake khốn đốn vì scandal

Theo Page Six, Timberlake đã bị bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn tại Sag Harbor vào sáng 18/6. Điều đáng chú ý là viên cảnh sát, vốn rất trẻ, thực hiện vụ bắt giữ đã không nhận ra danh tính của nam ca sĩ nổi tiếng này.



Cảnh sát cho biết nam ca sĩ đang "trong tình trạng say xỉn", "mắt đỏ ngầu và đờ đẫn, hơi thở nồng nặc mùi đồ uống có cồn" và "đạt kết quả tệ trong tất cả các bài kiểm tra mức độ tỉnh táo tiêu chuẩn tại hiện trường".

"Chàng trai vàng" của nước Mỹ - Justin Timberlake khốn đốn vì scandal

Tài liệu tòa án tiết lộ Justin Timberlake đã ba lần từ chối kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, tại hiện trường, anh khai nhận đã uống một ly martini trước khi lái xe. Điều đáng chú ý là nam ca sĩ đã cố gắng "năn nỉ" viên cảnh sát, lo lắng rằng vụ việc này sẽ ảnh hưởng đến tour diễn của mình.

Sự việc này xảy ra trong bối cảnh Timberlake đang phải đối mặt với nhiều thử thách. Album mới nhất của anh, "Everything I Thought It Was", không đạt được thành công như mong đợi và nhanh chóng rớt khỏi bảng xếp hạng Billboard 200. Các nguồn tin trong ngành giải trí cho biết sự nghiệp của Timberlake không như anh mong muốn ở thời điểm hiện tại, một phần do danh tiếng không mấy tốt đẹp của anh ở Hollywood.

Hình ảnh Justin Timberlake tại đồn cảnh sát. Ảnh: NYP.

Những sự kiện gần đây, bao gồm cả bức ảnh chân dung có phần mệt mỏi của Timberlake được chụp tại đồn cảnh sát, cho thấy anh đang trải qua một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên. Vợ anh, nữ diễn viên Jessica Biel, được cho là rất buồn phiền về những hành động gần đây của chồng.

Năm vừa qua là một năm đầy khó khăn đối với Jusstin Timberlake. Album mới nhất của anh không đạt được thành công như mong đợi, các buổi biểu diễn trong tour diễn "The Forget Tomorrow World Tour" cũng không thu hút được nhiều khán giả. Vai diễn của anh trong bộ phim kinh dị "Reptile" của Netflix cũng bị giới phê bình đánh giá thấp.

Những khó khăn này trái ngược hoàn toàn với những gì Timberlake đã đạt được trong quá khứ. Anh từng là một thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc NSYNC và sau đó đã có một sự nghiệp solo thành công với những bản hit như "Senorita" và "SexyBack".

Sự việc bắt giữ vì lái xe khi say rượu càng làm trầm trọng thêm những vấn đề mà Timberlake đang phải đối mặt. Nhiều người cho rằng đây là hậu quả của những hành động trong quá khứ của anh, đặc biệt là đối với Britney Spears và Janet Jackson.

Hình ảnh của Justin Timberlake bị hoen ố phần nào bởi cuốn hồi ký của bạn gái cũ - Britney Spears. Ảnh: Page Six.

Vụ việc này cũng làm dấy lên những tin đồn về hành vi của Timberlake từ lâu nay. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa anh và vợ được cho là không mấy vui vẻ. Đặc biệt là kể từ khi bạn gái cũ Britney Spears nhắc tới anh trong hồi ký. Một nguồn tin trong ngành cho biết: "Có lẽ bong bóng sắp vỡ và đây là chiếc ghim chọc vỡ bong bóng đó".

Cặp đôi kết hôn vào năm 2012 và có chung hai con trai là Silas và Phineas. Lần đầu tiên họ được xác nhận có quan hệ tình cảm vào năm 2007. Sau một thời gian ngắn chia tay vào năm 2011, cặp đôi đã hòa giải và cuối cùng kết hôn. Tuy nhiên, tình cảnh gần đây đã khiến tương lai cuộc hôn nhân của họ trở nên không chắc chắn.

Timberlake đã được thả tự do mà không cần bảo lãnh sau khi bị buộc tội lái xe trong tình trạng say rượu. Phiên tòa xét xử tiếp theo của anh dự kiến diễn ra vào ngày 26/7. Nếu bị kết tội say rượu lái xe, Timberlake sẽ phải đối mặt án một năm tù. Tuy nhiên, luật sư của Timberlake cho biết ca sĩ có thể hưởng án nhẹ hơn là phạt 500 USD và đình chỉ giấy phép lái xe 90 ngày.