Ngày 15/5, Công an huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Hà Văn Duẩn (SN 1992, trú tại xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu). Bị vây bắt, đối tượng liều lĩnh chống trả, dùng vật nhọn làm một thượng úy công an bị thương.



Đối tượng Hà Văn Duẩn cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: CANA

Theo đó, vào khoảng 0h5' ngày 14/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực Cầu Mới, xã Châu Thắng, tổ công tác 373 Công an huyện Qùy Châu phát hiện đối tượng Hà Văn Duẩn cùng một số thanh niên có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã tổ chức kiểm tra.

Lúc này, Hà Văn Duẩn đã dùng vật nhọn chống trả quyết liệt, gây thương tích đối với Thượng úy Lữ Xuân Hiếu - cán bộ Công an huyện Qùy Châu. Thượng úy Hiếu bị thương, mất nhiều máu nhưng vẫn cùng với tổ công tác khống chế, bắt giữ đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 200 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động. Ngay sau đó, thượng úy Hiếu được đưa đến trung tâm Y tế huyện Quỳ Châu cấp cứu. Đến nay, sức khỏe của thượng úy Hiếu đã ổn định.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Hà Văn Duẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.