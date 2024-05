Không may gặp nạn, 2 cán bộ công an huyện ở Nghệ An thương vong Không may gặp nạn, 2 cán bộ công an huyện ở Nghệ An thương vong

Trên đường đi làm nhiệm vụ về cơ quan, 2 cán bộ Công an huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) không may gặp tai nạn. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng một cán bộ công an đã tử vong, nạn nhân còn lại đang được điều trị tại bệnh viện.