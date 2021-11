Kết nối giao thương nông, lâm, thủy sản giữa Hà Nội với các tỉnh: Tăng tiêu thụ trong nước, sẵn sàng hỗ trợ xuất khẩu

Kết nối sản phẩm là rất cần thiết bởi nhu cầu tiêu dùng lớn

Hà Nội có diện tích đất nông nghiệp khoảng 189.000ha, chiếm 56% tổng diện tích đất tự nhiên. Tuy nhiên, đối với nhiều sản phẩm hàng hóa thiết yếu, Hà Nội chỉ tự sản xuất và cung ứng đáp ứng được 30-65% nhu cầu. Lượng hàng hóa còn thiếu được doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chuỗi thực phẩm, thương lái... khai thác từ các tỉnh, thành phố thông qua hoạt động giới thiệu, kết nối nguồn hàng.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ quảng bá, kết nối - tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn các tỉnh, thành phố tại thị trường Hà Nội, thành phố sẽ nghiên cứu, triển khai các chương trình, sự kiện xúc tiến thương mại thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố... Đồng thời, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo hoạt động sản xuất, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản an toàn, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, tích cực đồng hành với TP.Hà Nội".

Nhiều sản phẩm rau, thịt bán tại Hà Nội do các địa phương khác cung cấp qua chuỗi kết nối (ảnh minh họa). Ảnh: H.N

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam cùng Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký kết chương trình hợp tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2025.

Từ năm 2015, được sự quan tâm, đồng hành của Bộ NNPTNT, Hà Nội và các tỉnh, thành phố phía Bắc thực hiện chương trình phối hợp giao thương, phát triển chuỗi cung cấp rau, thịt an toàn cho Hà Nội giai đoạn 2015-2020, đã xây dựng, phát triển được 786 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (chiếm 48% cả nước). Riêng Hà Nội đã xây dựng, phát triển được 141 chuỗi.

Bà Trần Thị Phương Lan - quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, để đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, nguồn hàng được các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chuỗi thực phẩm, thương lái... khai thác từ nhiều địa phương khác như: Sơn La, Bắc Giang, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Hà Nam, Quảng Ninh, Lào Cai… Đặc biệt là kết nối sản phẩm thuộc chuỗi rau, thịt an toàn của 1.130 đầu mối, chuỗi, cơ sở cung ứng của 45 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thống kê trong 10 tháng qua, kênh phân phối, siêu thị, chuỗi thực phẩm Hà Nội đã hỗ trợ kết nối, tiêu thụ lượng hàng hóa từ các tỉnh, thành phố với khối lượng trên 220.000 tấn. Nhiều sản phẩm OCOP của các địa phương cũng được kết nối, đưa vào tiêu thụ tại 35 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn Thủ đô.

"Hà Nội cũng sẵn sàng phối hợp kết nối nông sản của các tỉnh, thành phố trên cả nước với các kênh siêu thị nước ngoài như: MM Mega Maket, BigC, Aeon Mall..., đồng thời quảng bá nông sản, thực phẩm an toàn trên 600 trang thương mại điện tử và sàn thương mại điện tử để đẩy mạnh xuất khẩu" - bà Lan khẳng định.

Sẵn sàng tạo điều kiện kết nối sản phẩm,tiêu thụ sản phẩm

Ông Vương Quốc Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị, các địa phương và Hà Nội có sự liên kết, hỗ trợ bằng nhiều hình thức khác nhau để tiêu thụ nông sản cho Sóc Trăng. Đề nghị Bộ NNPTNT giữ vai trò điều phối, chỉ đạo để xây dựng liên kết vùng trong phát triển nông nghiệp tại ĐBSCL từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Phát biểu kết luận diễn đàn, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam cho biết, diễn đàn có 350 điểm cầu cùng với hơn 1.000 người tham gia và đã kết nối được hơn 30 giao dịch ngay trong diễn đàn. Tuy nhiên, các tỉnh cần coi trọng chất lượng nông sản cũng như nắm được thông tin các đầu mối cung ứng, yêu cầu các đầu mối bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm để cung ứng cho thị trường Hà Nội. "Để bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng, ngoài biểu dương những chuỗi cung ứng an toàn, chất lượng tốt, cũng cần loại bỏ những chuỗi không đạt yêu cầu" - ông Nam nhấn mạnh.