Kết quả Australia vs Uzbekistan: Bị Uzbekistan cầm hoà, Australia vẫn đứng đầu bảng B

Ở màn so tài tại lượt trận cuối cùng bảng C Asian Cup 2024, Australia thi đấu lấn lướt và có lợi thế dẫn bàn từ cuối hiệp một nhưng do chơi chùng xuống trong hiệp hai nên đội bóng xứ sở chuột túi bị Uzbekistan cầm hoà 1-1.