Kết quả Đức vs Đan Mạch: Mưa to, sấm sét, VAR và màn "nhảy múa" của ĐT Đức trước Đan Mạch Mưa to, sấm sét, VAR và màn "nhảy múa" của ĐT Đức trước Đan Mạch

Rạng sáng nay (30/6), ĐT Đức đã thể hiện lối chơi tấn công quyến rũ trước Đan Mạch tại vòng 1/8 EURO 2024. Đáng chú ý là trọng tài người Anh Michael Oliver đã phải tạm dừng trận đấu khoảng 25 phút vì trời mưa to, sấm sét.