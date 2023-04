"Không phải ai cũng có thể hiểu được triết lý "Masan Way" và cách chúng tôi tạo dựng nền tảng dành cho người tiêu dùng. Tôi rất mong các bạn lắng nghe bài thuyết trình của Giám đốc điều hành của chúng tôi, vì nó trình bày rõ ràng mạch lạc những gì chúng tôi đã và đang làm để trở thành nền tảng được các bạn tin yêu" - đó là những chia sẻ chân thành của tỷ phú, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang- Chủ tịch Tập đoàn Masan khi nói về triết lý kinh doanh và kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023 của Masan Group.

Quý 1_2023, doanh thu thuần của WinCmmerce ghi nhận 7.335 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ.

Tác động lớn từ tình hình kinh tế vĩ mô

Quý 1 năm 2023 ghi nhận mức tăng trưởng GDP của Việt Nam thấp nhất trong 5 năm trở lại đây, khi giảm xuống 3,3%. Cộng thêm áp lực từ lạm phát hiện hữu thể hiện qua chỉ số giá tiêu dùng tăng lên 4,2%, các chỉ số xuất nhập, khẩu đều giảm lần lượt là 14,7%, và 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái đã phát đi tín hiệu nhu cầu cho các sản phẩm Việt Nam đang giảm.

Mặt khác, dù lượng khách tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm ngoái, song sự phục hồi của ngành du lịch diễn ra chậm và lượng khách du lịch quốc tế trong quý 1/2023 chỉ bằng 60% so với thời kỳ trước COVID.

Các yếu tố của kinh tế vĩ mô như trên cùng lúc cộng hưởng lại với nhau và như một tất yếu, người tiêu dùng lo lắng về thu nhập và triển vọng việc làm dẫn đến tâm lý và nhu cầu đi xuống. Tuy vậy, bất chấp môi trường vĩ mô đầy thách thức, nhìn chung, kết quả hoạt động kinh doanh của MSN vẫn đạt tín hiệu khả quan. Theo đó, Ban lãnh đạo MSN sẽ tập trung vào cải thiện lợi nhuận với kỳ vọng vào nửa cuối năm 2023 khi lĩnh vực ngân hàng sẽ sáng sủa, lãi suất giảm, từ đó nâng cao khả năng sinh lời chung của công ty.

Trong quý 1 năm nay, The CrownX ("TCX"), nền tảng bán lẻ tiêu dùng hợp nhất WinCommerce ("WCM") và Masan Consumer Holdings ("MCH") ghi nhận doanh thu giảm nhẹ trong môi trường vĩ mô đầy thách thức và tâm lý người tiêu dùng thắt chặt. Doanh thu 13.300 tỷ đồng, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thành viên thứ nhất của TCX là WCM vẫn bền bỉ trong thời kỳ chi tiêu thắt chặt, hệ thống cửa hàng gia tăng kéo theo lượt khách tăng giúp bù đắp sự sụt giảm của giỏ hàng mua sắm.

Nhờ đó, doanh thu thuần của WCM ghi nhận 7.335 tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ. WCM đã mở thêm 55 WinMart+ và 1 WinMart trong 3 tháng đầu năm nay, đến nay đã có tổng cộng có 3.442 địa điểm trên toàn quốc cho cả siêu thị minimart và siêu thị.

Đồng thời, WCM đang triển khai TPay cùng Techcombank (TCB) trên hệ thống WCM toàn quốc và có 9.000 tài khoản được tích hợp mỗi ngày. Đây là cơ sở để đẩy mạnh điểm bán của WCM thành điểm phân phối sản phẩm và dịch vụ tài chính.

Đến năm 2027, hoạt động kinh doanh thị trường toàn cầu sẽ đóng góp 15% tổng doanh thu của Masan Consumer Holdings.

Trong khi đó, thành viên thứ 2 của TCX là MCH có tăng trưởng nhẹ tăng nhẹ trên cơ sở Life For Life (LFL), không bao gồm thịt chế biến. Theo đó, do chuyển nhượng mảng thịt chế biến sang Masan MeatLife ("MML") nên doanh thu thuần của MCH giảm 2,8% xuống 6.265 tỷ đồng trong quý 1/2023 so với 6.448 tỷ đồng trong quý 1/2022. Trên cơ sở tương tự, loại trừ doanh thu thịt chế biến, doanh thu thuần tăng 2,6%. Gia vị, Chăm sóc Gia đình và Cá nhân ("HPC"), Cà phê ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ lần lượt là 12,6%, 26,6%, và 21,9%. Sự cải thiện doanh số bán hàng trong các danh mục này bù đắp cho sự sụt giảm lần lượt là 7,0%, 1,2% và 12,5% của thực phẩm tiện lợi, đồ uống và bia.

MCH đã duy trì hàng tồn kho ở mức ổn định cho toàn bộ các danh mục sản phẩm, đạt 1.300 tỷ đồng vào cuối Q1/2023 so với 2.000 tỷ đồng vào cuối Q1/2022.

Phúc Long Haritage dự kiến sẽ mang lại 2.500 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng vững chắc từ 58% đến 90% so với năm 2022 nhờ mở thành công 75 đến 90 cửa hàng flagship và duy trì hiệu suất

Thành viên thứ 3 của TCX là Phúc Long Heritage ("PLH") đạt mức tăng trưởng doanh thu 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, doanh thu cửa hàng flagship ghi nhận 311 tỷ đồng, tăng 11,8% trong quý 1/2023, tuy nhiên biên EBITDA giảm do doanh thu/cửa hàng thấp hơn. Bên cạnh đó, PLH đã đóng cửa các ki-ốt hoạt động kém hiệu quả. Hiện, PLH đang thử nghiệm mô hình "Hub-and-spoke" cho ki-ốt với một số kết quả ban đầu khả quan.

Mảng thịt mang lại cho Masan 1.600 tỷ đồng, tăng 71,8%

Theo bản báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm nay của Masan, doanh thu Masan MeatLiffe (MML) tăng tới 71,8% so với cùng kỳ nhờ doanh thu cao hơn trên tất cả các phân khúc sản phẩm và việc MCH đẩy mạnh mảng kinh doanh thịt chế biến.

Cụ thể, mảng chế biến thịt đã mang lại cho MML 1.600 tỷ đồng trong quý 1, tăng 71,8% so với 931 tỷ đồng trong quý 1/2022. Trên cơ sở LFL bao gồm thịt chế biến vào năm 2022, doanh thu đã tăng 25,6% trong quý 1/2023 từ 1.272 tỷ đồng trong quý 1/2022 nhờ doanh số bán hàng cao hơn trên tất cả các phân khúc của MML, đặc biệt là thịt chế biến.

Doanh thu Masan MEATLife tăng 71,8% so với cùng kỳ trong Q1_2023 nhờ doanh thu cao hơn trên tất cả các phân khúc sản phẩm và việc MCH đẩy mạnh mảng kinh doanh thịt chế biến

Đối với Masan High-Tech Materials ("MHT"), doanh thu giảm 3,6% so với cùng kỳ. Giá đầu ra thấp ảnh hưởng tiêu cực lên sản lượng của mỏ Núi Pháo (NPMC) và hiệu ứng cơ sở từ H.C.Starck khiến khách hàng tích trữ hàng tồn kho vào đầu năm 2022 sau COVID. Giá vonfram trong Q1/2023 trung bình ở mức 335 USD/mtu, cao hơn 2% so với Q1/2022 là 328 USD/mtu. Doanh thu đồng tăng nhờ bán được 6.000 tấn đồng giao cho khách hàng nội địa.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tổ chức ngày 24/4 vừa qua tại TP. Hồ Chí Minh, Masan Group đã đặt ra mục tiêu đạt doanh thu từ 90.000-100.000 tỷ đồng trong năm 2023 dựa trên 3 trụ cột chính. Phát biểu tại đây, ông Danny Lê, Tổng Giám đốc Tập đoàn Masan, chia sẻ thêm: "Chúng tôi sẽ phát triển nền tảng đa kênh, cung cấp thông tin, sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm, từ đó, đáp ứng vạn nhu cầu của khách hàng".

Đồng thời, ông chỉ ra mô hình tăng trưởng của Masan gắn liền với việc hợp nhất mạng lưới và người tiêu dùng offline, số hóa và "trực tuyến hóa" người tiêu dùng tại các điểm chạm offline. Từ đó giúp mở rộng danh mục sản phẩm và dịch vụ để phục vụ người tiêu dùng. "Nói cách khác, động cơ tăng trưởng chiến lược của công ty dựa trên ba trụ cột chính: Tăng trưởng mạng lưới, Tăng trưởng hội viên và Tăng trưởng thị phần chi tiêu. Ba trụ cột này được củng cố bởi dịch vụ hậu cần xuyên suốt trên toàn quốc (Supra) để giao hàng hóa cho người tiêu dùng mọi lúc, mọi nơi một cách kịp thời, tiết kiệm chi phí nhất. Trí tuệ nhân tạo ("AI") và Công nghệ là nền tảng giúp vận hành mạng lưới thương mại thông minh hơn, và tự động hơn với quy mô ngày càng lớn"- ông Dany Lê chia sẻ cụ thể.