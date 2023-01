Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ NNPTNT ngày 13/1, bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng giám đốc Thường trực Công ty WinCommerce (thành viên Tập đoàn Masan) bày tỏ ấn tượng và chúc mừng thành công của ngành nông nghiệp đã đạt được trong năm 2022. Trong đó, nổi bật có tới 11 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, 8 sản phẩm, nhóm sản phẩm đạt kim ngạch trên 2 tỷ USD.

"Đây là nền tảng quan trọng tạo đà bứt phá cho các mục tiêu của ngành nông nghiệp trong năm 2023 và các giai đoạn tiếp theo", bà Phương nói và cho biết, Tập đoàn Masan trong suốt hơn 25 năm qua đã nỗ lực không ngừng, phát huy sứ mệnh và tinh thần tự chủ của doanh nghiệp nội địa, do người Việt sở hữu và điều hành, phụng sự mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh và thịnh vượng, phục vụ nhu cầu và góp phần nâng cao chất lượng sống của 100 triệu người dân Việt Nam.

Đến nay, Masan đã trở thành một trong những Tập đoàn hoạt động trong ngành hàng tiêu dùng lớn mạnh nhất tại Việt Nam, có khả năng tích hợp toàn bộ chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối và bán lẻ các hàng hóa thực phẩm và nhu yếu phẩm.

Với hơn 42.000 cán bộ công nhân viên, vận hành 32 nhà máy, 14 nông trường WinEco quy mô lớn có mặt tại hầu hết các khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước, cùng hệ thống phân phối, bán lẻ hàng hóa thực phẩm thiết yếu với hơn 3.500 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+ và WIN hiện có mặt tại 63 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty WinCommerce (thành viên Tập đoàn Masan) phát biểu tại Hội nhị tổng kết của Bộ NNPTNT, ngày 13/1. Ảnh: PV

Về hoạt động sản xuất, Tập đoàn Masan đã nghiên cứu và từng bước phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm được coi là lợi thế của Việt Nam như các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản.

Hơn 30 nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng của Masan đều đang ứng dụng công nghệ chế biến tiên tiến nhất thế giới và tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường.

Trang trại chăn nuôi quy mô lớn đã được thiết lập tại miền Trung (tỉnh Nghệ An) cùng các tổ hợp nhà máy chế biến thịt MeatDeli tại Hà Nam và Long An đều đạt chứng chỉ BRC – tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm.

14 nông trường WinEco quy mô lớn đang vận hành hiệu quả và triển khai liên kết với hàng trăm hộ nông dân và hợp tác xã sản xuất theo tiêu chuẩn và giám sát kỹ thuật của WinEco, mỗi năm cung ứng hàng ngàn tấn nông sản an toàn tới tay người tiêu dùng và hướng tới xuất khẩu.

Về hoạt động thương mại, chuỗi bán lẻ WinCommerce đang có tốc độ tăng trưởng ấn tưởng cả về quy mô và số lượng các điểm bán. Mục tiêu trong năm 2023, sẽ nâng tổng số điểm bán đạt khoảng 5.000 siêu thị và cửa hàng tiện ích trên toàn quốc.

"Chiến lược từng bước đưa mô hình bán lẻ hiện đại về các vùng nông thôn cũng là một chiến lược trọng tâm của Tập đoàn Masan hiện nay nhằm mở rộng cơ hội thúc đẩy hàng hóa nông sản địa phương vào chuỗi bán lẻ hiện đại, hướng đến thay đổi bền vững quy trình canh tác, chế biến và phát triển hàng hóa có thương hiệu, đảm bảo chất lượng và nâng cao giá trị hàng hóa nông sản địa phương", bà Phương nói.

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng WinMart+ nhượng quyền tại Bắc Giang

Bà Phương cho biết, để góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Chính phủ và của Bộ NNPTNT, Tập đoàn Masan sẽ không ngừng nỗ lực, thực hiện vai trò tiên phong, dẫn dắt đẩy mạnh hơn nữa hoạt động liên kết sản xuất nhằm nâng cao chất lượng của chuỗi giá trị nông nghiệp theo phương thức canh tác, nuôi trồng hiện đại - an toàn - minh bạch - chất lượng cao.

Trên nền tảng các cơ sở công nghệ, kỹ thuật đã đầu tư và hoạt động hiệu quả cùng đội ngũ kỹ sư nông nghiệp của Tập đoàn, Masan sẽ phối hợp với các địa phương tăng cường hoạt động hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ thuật cho các nhóm cộng đồng nông dân, các hợp tác xã.

Với phương châm "nhiều thay đổi nhỏ sẽ tạo nên thay đổi lớn", để ngành nông nghiệp Việt Nam nhanh chóng cải thiện được những điểm còn hạn chế và tiếp tục chinh phục được các mục tiêu phát triển cao hơn trong thời gian tới.

Cùng với cộng đồng doanh nghiệp trong nước, phát huy tinh thần tự chủ, tự cường gắn với chủ động, Tập đoàn Masan sẽ đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu ưu tiên và kế hoạch hành động đã đề ra, tiếp tục gắn kết, đồng hành sát cánh với ngành nông nghiệp, với các cộng đồng nông thôn và người nông dân.