Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, Yên Bái đảm bảo tốt an toàn phòng chống dịch bệnh

Ngoài ra, huyện Văn Yên cũng huy động BCĐ cấp huyện, các cán bộ, công an, y tế phục vụ kỳ thi. Ở kỳ thi năm nay, công tác an ninh trật tự xung quanh khu vực thi cũng được tăng cường. Trước diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng công an đã phát huy tích cực trong thực hiện nhiệm vụ kép là đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch.