KGB Belarus tiết lộ thời điểm xảy ra bước ngoặt trong chiến dịch quân sự ở Ukraine

KGB Belarus dự đoán tháng 11 bắt đầu bước ngoặt của chiến sự Ukraine. Ảnh AFP

Ông Ivan Tertel- Chủ tịch Ủy ban An ninh Nhà nước Belarus cho biết, trong trường hợp huy động thành công ở Nga, một bước ngoặt trong các cuộc chiến ở Ukraine có thể bắt đầu vào tháng 11, Tass đưa tin.



"Nếu Liên bang Nga tiến hành một cuộc huy động có chất lượng, cung cấp cho nhóm của mình các phương tiện kỹ thuật và vũ khí tiên tiến, thì các hoạt động của chiến dịch đặc biết sẽ bước vào giai đoạn then chốt. Theo ước tính của chúng tôi, sẽ có một bước ngoặt giữa tháng 11 năm nay và tháng 2 năm sau", ông Tertel nói.

Trong một diễn biến khác, Trung tướng Igor Konashenkov ngày 11/10 cho hay, quân đội Nga tiếp tục giáng đòn tấn công tên lửa ồ ạt vào các cơ sở chỉ huy quân sự và hệ thống năng lượng của Ukraine, đã đạt được tất cả các mục tiêu không kích. "Hôm nay, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga tiếp tục thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác trên không và trên biển, nhằm vào các cơ sở chỉ huy quân sự cũng như hệ thống năng lượng của Ukraine. Đã đạt được mục đích của cuộc không kích. Tất cả các mục tiêu tấn công đều bị đánh trúng", Trung tướng Igor Konashenkov nói.

Trước đó ngày 10/10 Lực lượng vũ trang Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát quân sự, các cơ sở thông tin liên lạc và năng lượng của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh tại một cuộc họp của Hội đồng an ninh, đây là phản ứng đối với vụ nổ do lực lượng đặc nhiệm Ukraine tổ chức trên cầu Crimea vào cuối tuần qua, cũng như các cuộc tấn công khủng bố khác do Kiev dàn dựng vào các cơ sở hạ tầng.

Vì vậy, các mục tiêu ở Kiev và tỉnh Kiev, ở các vùng Kharkov, Odessa, Dnepropetrovsk, Lvov và tỉnh Lvov, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Khmelnytsky, Konotop, Rivne và Poltava đã bị tấn công bằng tên lửa vào sáng thứ Hai. Tại nhiều thành phố, nguồn cung cấp nước và điện đã bị cắt.