Khắc ghi những hình ảnh xúc động của các chiến sĩ lực lượng vũ trang nơi tâm dịch

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong đợt dịch vừa qua, Bộ Tư lệnh đã phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng tham mưu thiết lập và phục vụ tại 101 bệnh viện điều trị Covid-19 với quy mô 61.093 giường.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đã huy động 36.200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân (trong đó có 1.200 cán bộ) tham gia phục vụ tại các trung tâm cách ly, bệnh viện dã chiến, điểm phong tỏa và các chốt kiểm soát dịch.

Cùng với đó là 4 khu vực tiếp nhận thi hài nạn nhân tử vong do Covid-19; lập 4 đại đội, 12 trung đội và 12 tiểu đội trang bị công cụ hỗ trợ, vật chất sẵn sàng xử lý tình huống gây mất an ninh trật tự, an toàn các khu cách ly, bệnh viện điều trị. Phối hợp với công an và các lực lượng thiết lập 263 chốt trên địa bàn TP.HCM, 310 tổ tuần tra nhằm kiểm soát dịch và giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng đã đưa 1.495 người cách ly trở về địa phương. Kịp thời phối hợp với các sở ban ngành, đoàn thể, MTTQ và các lực lượng có liên quan tổ chức đưa người dân đang tạm trú, sinh sống trên địa bàn TP về lại quê nhà tại các tỉnh, thành trong cả nước.