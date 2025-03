Khắc họa sự nghiệp cách mạng của Đại tá Tô Quyền trong chương trình nghệ thuật “Ký ức ở lại”

Chương trình nghệ thuật "Ký ức ở lại" do Cục Công tác chính trị - Bộ Công an phối hợp tỉnh Tây Ninh tổ chức, kỷ niệm 95 thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân sẽ diễn ra vào 20h10 ngày 12/4/2025 tại Quảng trường Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh Tây Ninh.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ: NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Hoàng Khải, NSƯT Anh Hòa, NSƯT Thanh Tâm, Trung Tuấn, Trọng Tấn, Anh Thơ, Đào Mác, Khánh Ngọc, Khắc Tiệp, Hoàng Ngọc, Dàn hợp xướng Sài Gòn và CLB Thiếu Nhi TP. HCM.

Poster chương trình nghệ thuật "Ký ức ở lại". Ảnh: BTC

Các nghệ sĩ múa: NSƯT Hoàng Yến, NSƯT Phi Điệp, Quàng Việt, Minh Tâm, Thái Bình, Viết Phong, Văn Giang, tập thể nghệ sĩ Đoàn múa Sài Gòn và vũ đoàn Việt Hải cùng 120 chiến sĩ Công an PX 03 thành phố Tây Ninh, đội Quân khuyển CAND.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, tiếp sóng trên các kênh TNTV, ANTV.

Chương trình nghệ thuật "Ký ức để lại" do NSƯT Tuyết Minh làm Tổng Đạo diễn có kết cấu 3 chương, 6 cảnh với tổng thời lượng 90 phút. 3 chương gồm: Chương I - Xuân Cầu ký ức đỏ, Chương II - Đường Trường Sơn huyền thoại và Chương III - Đất lửa Tây Ninh.

"Ký ức để lại" là chương trình nghệ thuật chính luận đầu tiên của Cục Công tác chính trị - Bộ Công an dàn dựng theo hình thức sân khấu bán thực cảnh, tô đậm những chiến công và hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong đó, chương trình khắc họa thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tá Tô Quyền cùng những tấm gương anh dũng, kiên trung của các nhà cách mạng tiền bối tại Trung ương Cục miền Nam và Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, thể hiện đỉnh cao chiến tranh nhân dân của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta dệt nên trang sử vàng với những ký ức để lại không bao giờ quên trên mảnh đất Tây Ninh và chiến trường Nam Bộ.

Những hình ảnh sẽ xuất hiện trong phim tài liệu 8 phút khắc họa sự nghiệp cách mạng của Đại tá Tô Quyền. Ảnh: BTC

Dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc bằng thắng lợi của cuộc Tổng tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là thiên anh hùng ca trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Trong thắng lợi vĩ đại đó, có đóng góp to lớn của lực lượng an ninh miền Nam nói chung, lực lượng an ninh tỉnh Tây Ninh nói riêng và sự chi viện của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân miền Bắc.

Tính từ năm 1959 đến ngày 30/4/1975, Bộ Công an đã chi viện 11.038 cán bộ, chiến sĩ trong đó có 3.000 đồng chí CAND vũ trang, hơn 14.000 liệt sĩ Công an nhân dân.

Chương trình "Ký ức ở lại" khắc họa sự nghiệp cách mạng của Đại tá Tô Quyền

Tổng đạo diễn Tuyết Minh chia sẻ: "Để có thể ôm chứa không gian lịch sử xuyên qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trải dài từ Bắc tới Nam với nhiều dấu mốc trọng đại, tôi đã nghiên cứu thực địa tại Tây Ninh và quyết định sẽ thể hiện chân thực, sống động nhất bằng hình thức nghệ thuật chính luận sử thi với thiết kế sân khấu bán thực cảnh ngoài trời.

Trong chương trình, 3 chương gắn với 3 cụm chủ đề được liên kết với nhau bởi dòng sông Nghĩa Trụ (Hưng Yên) và Sông Vàm Cỏ Đông (Tây Ninh) cùng kết hợp với hệ thống Led, hiệu ứng công nghệ, khói lửa và kỹ thuật âm thanh ánh sáng đa tầng.

Chương trình là sự giao thoa nhịp nhàng giữa yếu tố điện ảnh, âm nhạc và vũ kịch, cùng những công nghệ trình diễn hiện đại nhằm tái hiện câu chuyện lịch sử đồ sộ của dân tộc.

Với sự tham gia của gần 500 diễn viên chuyên nghiệp và 120 chiến sĩ công an của PX03 tỉnh Tây Ninh, đội quân khuyển, kỵ binh, khí tài… chương trình sẽ hội tụ các yếu tố, từ lịch sử, điện ảnh, giải trí, bằng nhiều thủ pháp nghệ thuật đan xen. Chương trình sẽ đưa người xem đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, kết nối lịch sử với khán giả trẻ, khắc sâu thêm niềm tự hào về hành trình lịch sử của dân tộc, về tinh thần anh dũng, quật cường của thế hệ cha ông đi trước, sự sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay với lòng biết ơn và tri ân sâu sắc".

Theo Tổng Đạo diễn Tuyết Minh, điểm nhấn của chương trình là phim ngắn "Ký ức để lại" có độ dài 8 phút, tái hiện toàn cảnh câu chuyện lịch sử của cả dân tộc với cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và chống Mỹ.

Phim sẽ khắc họa ý chí, tư tưởng, khát vọng của cả một thế hệ anh hùng, trong đó đặc tả chân dung Đại tá Tô Quyền từ thời thơ ấu nơi quê hương Xuân Cầu đến khi trưởng thành tham gia hoạt động cách mạng, chi viện cho chiến trường miền Đông Nam Bộ, sau 6 tháng vượt Trường Sơn bão lửa ông vào tới Tây Ninh, được Ban An ninh trung ương cục miền Nam phân công làm Phó Ban An ninh tỉnh Tây Ninh cùng quân và dân Tây Ninh "Quyết tử giữ Gò Dầu lần thứ 2" và chiến thắng trong "Trận càn Junction City" năm 1967.

Phim được Tổng Đạo diễn Tuyết Minh dày công nghiên cứu tư liệu, đi thực tế phỏng vấn chắp nối lại những mảnh ký ức của những nhà cách mạng tiền bối đã sống, chiến đấu, hy sinh tuổi trẻ của mình nơi chiến trường miền Đông Nam Bộ khốc liệt, dưới mưa bom bão đạn, chất độc hóa học của đế quốc Mỹ biến Tây Ninh thành vùng trắng, tìm diệt cơ quan đầu não Cách Mạng - Trung ương Cục Miền Nam, những người chiến sĩ an ninh mưu trí, can trường, dũng cảm hiệp đồng với toàn quân và đồng bào miền Nam chiến đấu và chiến thắng các chiến lược "Chiến tranh đơn phương", "Chiến tranh đặc biệt", "Chiến tranh cục bộ", "Việt Nam hóa chiến tranh".