Khách hàng mua C-Sky View trúng căn hộ C-River View

Trước đó, chủ đầu tư C-Holdings tổ chức sự kiện Tri ân khách hàng với giải thưởng bốc thăm là 2 xe Mercedes C200. Hai cư dân C-Sky View đã may mắn trúng thưởng.

Buổi lễ tri ân diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của hơn 1.000 khách hàng. Nhiều khách hàng đã sở hữu những giải bốc thăm hấp dẫn. Đặc biệt thưởng, giải thưởng giá trị nhất là căn hộ C-River View 1 phòng ngủ đã có chủ nhân. C-River View là dự án căn hộ mới của chủ đầu tư C-Holdings, tọa lạc tại phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, chỉ cách sông Sài Gòn hơn 800m.

Khách hàng C-Sky View trúng căn hộ C-River View 1 phòng ngủ.

Toàn cảnh Lễ Tri ân khách hàng dự án C-Sky View.

Khẳng định uy tín tại Bình Dương, C-Holdings kiến tạo những sản phẩm bất động sản đồng bộ hạ tầng và hoàn thiện pháp lý, quy tụ cộng đồng nhân văn, phát triển vững bền. Là dự án đầu tay của chủ đầu tư C-Holdings, C-Sky View được đặt trọn tâm huyết xây dựng.

Với C-Sky View, "chốn nghỉ dưỡng tuyệt vời tại gia" điều mà chủ đầu tư mang đến cho mỗi cư dân. Cư dân không cần du lịch xa, nghỉ dưỡng tại khách sạn sang trọng mà căn hộ tiện nghi - nơi có những người thân yêu sẽ là nơi tận hưởng cuộc sống tuyệt vời và trọn vẹn nhất.

Song song đó, C-Sky View có vị trí thuận tiện, tọa lạc tại trung tâm TP Thủ Dầu Một, liền kề đa dạng tiện ích giáo dục, mua sắm, chăm sóc sức khỏe, vui chơi và giải trí... Nhờ đó, cư dân dễ dàng trải nghiệm, sử dụng các tiện ích phục vụ cho cuộc sống hằng ngày. Kết thúc một ngày học tập và làm việc, cả gia đình được trở về với tổ ấm yêu thương. Ba mẹ dễ dàng đón các bé từ nhà trẻ hay trường học liền kề dự án, có nhiều thời gian hơn để vui chơi cùng con trẻ, gắn kết tình cảm gia đình.

Tháng 6/2022, cư dân C-Sky View sẽ chính thức nhận nhà. C-Holdings nâng cấp miễn phí toàn bộ hệ cửa khóa cơ của căn hộ C-Sky View thành hệ cửa khóa từ hiện đại, bảo mật tối đa cho gia chủ; Tặng thêm tủ bếp và khóa điện tử nhiều chức năng cho khách hàng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư đảm bảo các vật liệu xây dựng của dự án đúng như mô tả ban đầu hoặc cao cấp hơn: Hệ bếp do Casta thi công và lắp đặt, sàn gỗ phòng ngủ An Cường, hệ kính dày hai lớp, khóa an toàn với trẻ em…

Khách hàng Nguyễn Thùy Dương chia sẻ: Khi nhận được thông báo bàn giao căn hộ từ chủ đầu tư, gia đình cực kỳ phấn khởi. Về nhà mới, các cháu đi học gần hơn, thuận tiện cho vợ chồng tôi đưa đón.

Không gian sống xanh đa tiện ích tại C-Sky View.

Về với C-Sky View, cư dân được trải nghiệm hệ thống tiện ích nội khu "All-in-one" với hồ bơi, bể sục Jacuzzi, gym, spa, công viên cây xanh, đường tản bộ hoa hồng, vườn BBQ, khu nhà chòi thư giãn và tắm nắng…

Đặc biệt, chủ đầu tư dành nhiều diện tích của dự án để xây dựng khu vui chơi dành cho trẻ với không gian xanh mát và nhiều trò chơi thú vị, tạo nên môi trường sống vui khỏe, thoải mái và an toàn nhất cho trẻ.