Khách thuê đổ dồn về TP.Thủ Đức tìm nơi an cư

Khách thuê dịch chuyển ra trung tâm mới ngày càng nhiều

Báo cáo 6 tháng đầu năm thị trường BĐS do chuyên trang batdongsan.com.vn vừa công bố ghi nhận lượng tìm kiếm chung cư cho thuê tăng mạnh ở khu vực phía Đông TP. HCM, có nơi tăng tới 36%, trong khi khu vực Q1, Q.7 mức tăng từ 10-13%.

Tại khu vực này, TP. Thủ Đức là mộ trong những nơi có mức tăng giá thuê mạnh nhất do nhu cầu tăng cao. Riêng tại đại đô thị Vinhomes Grand Park, mức giá thuê căn hộ đã tăng đều đặn lên tới gần 30% trong vòng 6 tháng đầu năm.

Giá căn hộ cho thuê tại Vinhomes Grand Park tăng mạnh 6 tháng đầu năm

Việc dịch chuyển nhu cầu thuê ra các trung tâm mới như TP.Thủ Đức phản ánh khẩu vị người thuê – mua thế hệ mới, hướng đến yếu tố trải nghiệm, tận hưởng giá trị sống. Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn, kết quả khảo sát trên trang này cho thấy, có tới 61% người được hỏi cho rằng người mua nhà Việt Nam sẽ gia tăng sở thích sống gần không gian xanh và sân vườn, 45% đang muốn chuyển ra ngoại ô và các khu vực ít đông đúc hơn.

Đó là lý do những đô thị như Vinhomes Grand Park ngày càng thu hút khách thuê – mua, nhờ mang đến cuộc sống chất lượng hơn, an ninh được đảm bảo hơn, tương lai con cái tươi sáng hơn cho người dân chọn sinh sống tại đây.

Không gian trong lành tại công viên 36ha Vinhomes Grand Park

Ngoài ra, những đại đô thị "all in one" như Vinhomes Grand Park cũng mang tới cho cư dân cuộc sống tiện nghi, đáp ứng mọi nhu cầu với trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, sân chơi... ngay trong nội khu. Bên cạnh đó, người dân còn được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông xung quanh

LUMIÈRE Boulevard đón đầu nguồn khách

Chính tiềm năng cho thuê cộng với giá thuê tích cực tại Vinhomes Grand Park đã thúc giục nhiều nhà đầu tư tìm kiếm các sản phẩm "bắt" trúng khẩu vị khách hàng.

LUMIÈRE Boulevard ở ngay tâm điểm phồn hoa, kết nối hoàn hảo

Nổi bật trong đó là LUMIÈRE Boulevard nằm trong đại đô thị Vinhomes Grand Park (được phát triển bởi nhà phát triển bất động sản hàng hiệu quốc tế Masterise Homes) . Chỉ mất vài phút, cư dân LUMIÈRE Boulevard có thể kết nối tới trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, bệnh viện Vinmec, trường học Vinschool, đại lộ Ánh sáng, công viên 36ha, bến du thuyền Manhattan Glory,… . Các tiện ích "all-in-one" này cũng mang tới cho cư dân cuộc sống tiện nghi hiện đại, đủ đầy ngay dưới thềm nhà mà không cần đi xa.

Kiến trúc xanh 3D hàng đầu Việt Nam mang tới tuyệt phẩm hiếm có

Đặc biệt, LUMIÈRE Boulevard được thiết lập chuẩn sống xanh hiếm có trên thị trường. Cụ thể, dự án sở hữu lối kiến trúc xanh 3D độc đáo cùng hệ thống tiện ích nội khu đặc quyền. Với diện tích phủ xanh lên tới 4 ha bao gồm 24 khu vườn thẳng đứng bao quanh các tòa nhà, kết hợp hệ cảnh quan nội khu thảm cây xanh mát, có khả năng tạo ra khoảng 125 triệu lít khí oxy mỗi năm, LUMIÈRE Boulevard mang đến không gian sống nghỉ dưỡng trong lành hiếm có.

Chuỗi tiện ích chuẩn quốc tế ngay dưới thềm nhà

Ngay dưới thềm nhà, cư dân có thể tận hưởng cuộc sống riêng tư, cao cấp với hàng chục tiện ích nội khu theo tiêu chuẩn quốc tế như: Hồ bơi phi thuyền 2 tầng dài 65 m vượt chuẩn Olympic, hồ Jacuzzi, khu tập thể thao ngoài trời, phòng gym theo tiêu chuẩn quốc tế, khu xem phim ngoài trời, khu vui chơi nhiều trải nghiệm thiên nhiên cho trẻ em thoải mái khám phá…

Tại LUMIÈRE Boulevard, các căn hộ sở hữu tầm nhìn 360 độ rộng mở. Từ ban công, cư dân phóng tầm mắt ra xa là kênh Bà Dì, sông Tắc và sông Đồng Nai để chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên xanh mát, sông nước hiền hoà ngay trước mắt.

Sảnh lễ tân đồng điệu, tinh tế cho cảm hứng tận hưởng bất tận

Dự án LUMIÈRE Boulevard bao gồm 5 tòa tháp được đặt tên theo các loài hoa, cây cỏ khác nhau lần lượt là Angelica, Bayan, Camelia, Daisy, Erica - mang ý nghĩa về mặt sức khỏe tinh thần, tạo nguồn cảm hứng tích cực cho các cư dân. Sảnh lễ tân của mỗi tòa tháp cũng được thiết kế tinh tế đặc trưng cho từng loại hoa, loại cây khi được thể hiện bằng các chi tiết hoa văn trên thảm, trên tường và thang máy.

Trước sự gia tăng nhu cầu thuê căn hộ tại Vinhomes Grand Park, các nhà đầu tư sành sỏi cho rằng sở hữu LUMIÈRE Boulevard chính là lựa chọn sáng suốt, mang tới gia tăng giá trị cho các nhà đầu tư trong tương lai.