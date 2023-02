Khai ấn Đền Trần Nam Định: Công an thông báo "nóng" về các hướng di chuyển

Ngày 3/2, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị này đã lên kế hoạch phân luồng giao thông Quốc lộ 10, Quốc lộ 21, 21B từ ngày 4/2/2023 đến hết ngày 5/2/2023 phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ Khai ấn Đền Trần Nam Định.

Theo đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 10, Quốc lộ 21 và Quốc lộ 21B trong ngày 4, 5/02/2023 (tức ngày 14, 15 tháng Giêng năm Quý Mão) diễn ra Lễ Khai ấn Đền Trần, khi tình hình an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 10 khu vực ngang qua đền Trần diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định sẽ tổ chức phân luồng giao thông trên tuyến Quốc lộ 10, Quốc lộ 21 và Quốc lộ 21B như sau:

Công an tỉnh Nam Định đã lên các phương án để đảm bảo an toàn giao thông, chống ùn tắc trong những ngày diễn ra Lễ Khai ấn Đền Trần Nam Định. Ảnh: CANĐ

Các phương tiện (ô tô) không đi lễ hội từ Phủ Lý về Thái Bình:

Quốc lộ 21 rẽ trái lên cầu vượt Lộc Hoà / Quốc lộ 21B rẽ phải lên cầu vượt Lộc Hoà – Quốc lộ 10 - Cầu vượt Lộc An – đường Lê Đức Thọ - Quốc lộ 21B – Quốc lộ 10 (xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc).

Các phương tiện (ô tô) không đi lễ hội từ Ninh Bình đi Thái Bình:

Quốc lộ 10 – đường dẫn lên cầu vượt Lộc An – đường Lê Đức Thọ - Quốc lộ 21B – Quốc lộ 10 (xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc).

Các phương tiện (ô tô) không đi lễ hội từ Thái Bình đi Hà Nội:

Cầu Tân Đệ - Quốc lộ 10 rẽ trái theo Quốc lộ 21B (xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc) – đường Lê Đức Thọ - Quốc lộ 10 – Cầu vượt Lộc Hoà – rẽ phải ra Quốc lộ 21 đi thẳng Phủ Lý, không đi vào Quốc lộ 21B (có biển chỉ dẫn)

Các phương tiện (ô tô) không đi lễ hội từ Thái Bình đi Ninh Bình:

Cầu Tân Đệ - Quốc lộ 10 rẽ trái theo Quốc lộ 21B – đường Lê Đức Thọ - Quốc lộ 10 – Cầu vượt Lộc An – Rẽ phải đi Ninh Bình (có biển chỉ dẫn).

Công an tỉnh Nam Định đề nghị người tham gia giao thông trên các tuyến đường trên tích cực phối hợp và chấp hành việc phân luồng khi có hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông.