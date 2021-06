Khai báo y tế điện tử, vấn đề bảo mật thông tin cá nhân ra sao?

Các ứng dụng khai báo y tế điện tử

1. Ứng dụng khai báo y tế và truy vết - Bluezone

Bluezone là ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần người nhiễm Covid-19 (F0), cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại cá nhân để nhận cảnh báo nếu đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, qua đó phát hiện và khoanh vùng kịp thời, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu chi phí phòng chống dịch.

Ứng dụng này có chức năng tự động thống kê và ghi lại việc tiếp xúc giữa những người đã cài đặt Bluezone với nhau. Lịch sử tiếp xúc trong ứng dụng Bluezone sẽ cho biết một người đã từng tiếp xúc với “ai”, vào lúc nào. Hai người được Bluezone xác định là có tiếp xúc với nhau nếu như cả hai đều cài đặt và bật ứng dụng Bluezone trên smartphone, ở cạnh nhau trong khoảng cách dưới 2 mét và liên tục trong 15 phút trở lên.

2. Ứng dụng khai báo y tế dành cho người dân - NCOVI

Ứng dụng giúp người dân chủ động khai báo y tế và cập nhật thường xuyên sức khỏe tình hình sức khỏe của người thân trong gia đình

Cung cấp thông tin cho cơ quan y tế nhanh chóng khoanh vùng, xác định trường hợp cần cách ly hoặc cần hỗ trợ y tế;

Giám sát cách ly theo yêu cầu của cơ quan chức năng và quét mã QR để quản lý lịch sử tiếp xúc hoặc lịch sử ra vào các điểm kiểm soát.

3. Ứng dụng khai báo y tế dành cho người nhập cảnh và du khách Vietnam Health Declaration (VHD)

Ứng dụng khai báo y tế bắt buộc Vietnam Declaration (cùng tokhaiyte.vn) dành cho người nước ngoài và người Việt Nam, hành khách trên các chuyến bay nội địa, tàu hỏa và xe khách liên tỉnh khai báo khi di chuyển nội địa Việt Nam.

Khi đến các địa điểm cần xác nhận ĐẾN VÀ ĐI hay còn gọi là “Check-in/ Check-Out y tế”, mở ứng dụng Vietnam Health Declaration sử dụng chức năng “Quét QR” và quét vào mã QR-CODE được dán tại điểm khai báo báo.

4. Ứng dụng công nghệ Y tế “COVID-19”: Cuốn cẩm nang hữu ích mùa dịch

Ứng dụng COVID-19 hỗ trợ công cụ đắc lực cho người dân trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 với các tính năng: Trợ lý ảo tương tác bằng giọng nói, Bác sĩ tư vấn, thông tin về tình hình dịch bệnh, tìm kiếm cơ sở y tế có năng lực xét nghiệm, năng lực điều trị trên cả nước.

Bảo mật thông tin các nhân khi sử dụng các ứng dụng khai báo y tế

Theo các chuyên gia về công nghệ thông tin, các ứng dụng khai báo y tế hiện nay đều áp dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp, giúp truy vết hiệu quả hơn so với các công nghệ khác như GPS hay sóng điện thoại. Các ứng dụng này chỉ ghi nhận các cuộc tiếp xúc gần thông qua kết nối Bluetooth giữa thiết bị của những người sử dụng ở gần nhau.

Chính vì vậy nó sẽ không khai thác bất kì thông tin nào liên quan đến vị trí của người sử dụng. Người dùng hoàn toàn có thể yên tâm về bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng các ứng dụng khai báo y tế.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn thông tin, đại diện bộ TT & TT khẳng định dữ liệu của người dùng tập trung về sẽ được xoá sau một tháng lưu trữ. Dữ liệu cũng được đảm bảo an ninh tối đa bởi cục an toàn thông tin, bộ quốc phòng và các công ty bảo mật hàng đầu Việt Nam.

Tuy nhiên cũng theo các chuyên gia bảo mật thì không phải không có rủi ro trong việc quản lý thông tin từ các ứng dụng khai báo y tế. Theo khuyến cáo, các đơn vị trực tiếp xử lý và vận hành các ứng dụng khai báo y tế cần liên tục nâng cao bảo mật, cảnh giác trước các cuộc tấn công của hacker vào cơ sở dữ liệu. Nếu không có những biện pháp bảo vệ cẩn trọng, đây sẽ là "miếng mồi ngon" của tin tặc.