Khai mạc tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc -Tràng An” 2022

Tuần du lịch "Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An" năm 2022 góp phần kích cầu du lịch vào mùa thấp điểm, thúc đẩy du lịch phục hồi và phát triển trở lại sau đại dịch Covid-19, đưa Tuần du lịch trở thành sự kiện du lịch thường niên, trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn của tỉnh Ninh Bình.

Mùa lúa chín vàng tạo bức tranh thiên nhiên khổng lồ tuyệt đẹp trên lối đi vào Tam Cốc. Ảnh: T.H NB

Đây cũng là cơ hội để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch của Ninh Bình với khách du lịch trong nước và quốc tế, đồng thời tiếp tục khẳng định thương hiệu, vị thế du lịch tỉnh Ninh Bình là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn.

Tuần du lịch "Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An" sẽ có rất nhiều hoạt động quảng bá tuyên truyền như: Khai mạc Tuần du lịch với chủ đề "Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An"; Tổ chức phố đi bộ và chợ ẩm thực Tam Cốc; Tổ chức Tour du lịch chụp ảnh Mùa vàng Tam Cốc; Tổ chức chương trình khảo sát, giới thiệu sản phẩm du lịch Ninh Bình; Triển lãm nghệ thuật với chủ đề "Mùa vàng Tam Cốc – Tràng An"; Chương trình biểu diễn múa rối nước, hát chèo, hát xẩm, hát các làn điệu dân ca 3 miền; Trình diễn, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống của tỉnh; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và Tổng kết Tuần du lịch.

Khu du lịch sinh thái Tam Cốc là một điểm du lịch nổi tiếng thuộc Di sản văn hóa và thiên nhiên Thế giới Quần thể danh thắng Tràng An. "Tam Cốc" theo tiếng Hán có nghĩa là "ba hang", được người dân địa phương đặt theo tên gọi mang đậm ý nghĩa thân thương như anh em trong một gia đình: hang Cả, hang Hai và hang Ba. Ba hang được nối liền với nhau bởi dòng sông Ngô Đồng hiền hòa chảy len qua những lòng hang này và hệ thống núi đá vôi.

Không chỉ mang trong mình các giá trị thẩm mỹ, Tam Cốc – Bích Động còn ẩn chứa những giá trị về địa chất, địa mạo và văn hóa lịch sử của một vùng đất Cổ với các dấu tích của người tiền sử, với dấu ấn ghi lại trang sửa hào hùng của Nhà nước Phong kiếm trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam thế kỷ X, nơi ghi dấu sự kiện phá Tống, bình Chiêm của vua Lê Đại Hành.

Thế kỷ 13, nơi đây các Vua nhà Trần đã chọn làm nơi xây dựng Hành Cung Vũ Lâmchiêu mộ dân lưu tán, khai hoang lập ấp tiến hành sản xuất nông nghiệp, tích trữ lương thực, tôn tạo những nơi xung yếu làm nên chiến thắng quân Nguyên lần thứ hai và ba quét sạch bóng quân giặc ra khỏi Đại Việt.

Thời gian diễn ra Tuần du lịch "Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An" là 7 ngày bắt đầu từ 21/5-27/5 tại Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Khu du lịch sinh thái Tràng An.