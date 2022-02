Khai thác dầu thô của Petrovietnam tháng 1/2022 vượt hơn 24% kế hoạch

Cụ thể, theo ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cho biết, trong tháng 1, sản lượng khai thác dầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đạt 0,93 triệu tấn, vượt 24,2% kế hoạch tháng 1 và bằng 10,7% kế hoạch năm 2022.

Tuy nhiên, sản lượng khí thực hiện thấp do thời gian nghỉ lễ, nhu cầu huy động khí để sản xuất điện tiếp tục khó khăn, ở mức thấp. Các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức và tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tháng 01/2022, Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 60,8 nghìn tỷ đồng, vượt 36% KH tháng và tăng 43% so với cùng kỳ 2021.

Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 8,4 nghìn tỷ đồng, vượt 44% KH tháng và tăng 42% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 6,2 nghìn tỷ đồng, vượt 2,9 lần KH tháng và tăng 2,5 lần so với cùng kỳ 2021.

Ngay trong tháng 1/2022, sản lượng khai thác dầu thô của Petrovietnam đã vượt hơn 24% kế hoạch. (Ảnh: PVN)

Trong tháng 1, cùng với việc dần mở cửa, phục hồi trở lại của các nền kinh tế lớn, kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu vẫn phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn của đại dịch Covid-19, lạm phát, gián đoạn nguồn cung, động thái thắt chặt tiền tệ… có nguy cơ làm suy yếu đà phục hồi của kinh tế thế giới.

Bên cạnh đó, những diễn biến mới của tình hình chính trị thế giới như căng thẳng giữa Nga và Ukraine, đàm phán giữa Mỹ - Iran về vấn đề hạt nhân... có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế vĩ mô.

Trong nước, kinh tế có sự phục hồi tích cực trong tháng 1. Tuy nhiên, tình hình tiêu thụ năng lượng, đặc biệt là điện, khí phục hồi chậm, ở mức thấp, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.

Cùng với đó, do nền kinh tế nước ta phụ thuộc nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu nên sẽ phải đối mặt với nguy cơ lạm phát cao trước xu hướng tăng giá các mặt hàng nguyên vật liệu trên thế giới. Cùng với đó, những rủi ro về tỷ giá thường trực khi các quốc gia đối tác thương mại chính có khả năng quay trở lại chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ứng phó tình trạng trên, ông Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã chỉ đạo cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới. Trong đó, thúc đẩy việc thực hiện các cam kết của đối tác trong Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn để tiến tới các giải pháp tái cấu trúc công ty này.

Ngoài ra, ông Vượng cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo tuyệt đối các mốc tiến độ quan trọng của Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2. Chuẩn bị cho khánh thành, đưa vào hoạt động Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 dự kiến trong tháng 3/2022. Đồng thời tích cực phối hợp với các cấp có thẩm quyền, đơn vị liên quan để thúc đẩy việc tham gia, phát triển lĩnh vực điện gió ngoài khơi của Tập đoàn.